I Progressisti insistono «Chiedere una verifica non è lesa maestà» 

Non si placano gli animi dopo le stilettate di Luciano Uras all’esecutivo del Campo largo. Le accuse del fondatore dei Progressisti, parzialmente respinte da Gian Franco Satta, l’assessore che rappresenta il partito, risuonano nella maggioranza come la richiesta di uno scatto in avanti che per ora non c’è stato. E in questo scenario si incastona anche l’assemblea del Pd in programma sabato a Tramatza. Sarà la volta buona per la designazione ufficiale del nuovo segretario regionale? È più che possibile.

Gli scenari

C’è chi parla di un possibile rimpasto, con i Dem che vorrebbero il quarto assessorato: i Trasporti. Ci sarebbe da gestire l’intricata vicenda della continuità territoriale, con tutti gli oneri che ne conseguono. E i Progressisti vorrebbero far spazio al capogruppo Francesco Agus, dopo l’esperienza all’Agricoltura di Satta, di fatto sfiduciato da una parte del partito. Proprio Agus difende le scelte dei Progressisti, replicando a Satta sul merito dei numeri citati nell’intervista rilasciata ieri a L’Unione Sarda dall’assessore.

La polemica

Così Agus: «I Progressisti sono un partito in salute. Nelle elezioni amministrative degli ultimi due anni siamo stati, dopo il Pd, il partito che ha eletto più consiglieri, 17 in 5 comuni su 6 che sono andati al voto. Abbiamo rieletto il sindaco di Cagliari, raccolto nuove adesioni e ora stiamo lavorando per le prossime elezioni provinciali e dei consigli metropolitani», spiega il capogruppo. «Sulla Regione: chiedere una verifica sul programma di Governo non è lesa maestà. Fa parte della normale dialettica tra forze di governo. Il contesto è cambiato e muta continuamente e quindi è necessario monitorare l’efficacia dell’azione e concentrarci sulle priorità. Infine, sulla rappresentanza io ho questa opinione: sono orgoglioso di rappresentare il mio partito e i valori che non da oggi porta avanti. La connessione tra chi è nelle istituzioni e la società è l’unico modo che conosco per ottenere risultati e per governare bene», conclude Agus. «Quando manca non si può che pre nderne atto».

I Dem

Intanto, sabato a Tramatza il Partito democratico si riunisce per fare il punto della situazione. Da questo versante nessuno, alla luce del sole, ha chiesto un rimpasto nell’esecutivo. Ma una verifica farebbe piacere anche ai Dem per capire se qualche situazione possa essere sfuggita di mano. Ci sarebbe anche da cambiare il segretario: non è detto che Piero Comandini, da marzo del 2024 anche presidente del Consiglio regionale, si presenti all’assemblea del partito da segretario dimissionario. Anche ieri erano in corso interlocuzioni sino a tarda sera.

La nuova segreteria

Per per la successione il nome che ricorre ormai da mesi è quello di Silvio Lai, senatore, che riprenderebbe in mano le redini di un partito che, sotto la sua guida, nella prima decade del Duemila, strappò al centrodestra quasi tutti i Comuni chiave, affermandosi sia alle Regionali che alle Politiche. Per lui, quindi, sarebbe un ritorno.

