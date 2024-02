I progressisti in campo per la Regione 

Fin da subito hanno fatto capire le intenzioni, il loro approccio: «Abbiamo discusso e basato la nostra partecipazione all’unica coalizione di centrosinistra presente in questa competizione elettorale - il Campo Largo con Alessandra Todde - su alcuni temi e valori. Tre di questi ci hanno guidato anche nella composizione della nostra lista: competenza, conoscenza e radicamento nel territorio e libertà dettata dal lavoro». I candidati della lista nuorese dei Progressisti mostrano idee chiare, in vista delle Regionali del 25 febbraio.Ieri mattina i sei candidati hanno scelto le sale dell’Exmè per farsi conoscere, per parlare di programmi. Rosa Costanza Raga Zurru, Ivana Mattu, Alice Pisanu, Ignazio Piras, Ivan Pintus ed Enzo Denti. Ecco il sestetto, presentato in vista dell’avventura elettorale dal consigliere regionale Massimo Zedda, dalla deputata Francesca Ghirra, dal leader de La Base Efisio Arbau e dal padrone di casa Roberto Capelli. Lavoro e ambiente, salute, istruzione, cultura. Quindi, autonomia ed enti locali, trasporti e turismo. «Sono questi i temi per noi prioritari, che abbiamo condensato in un opuscolo», ha detto Massimo Zedda, che ha invocato un cambio di passo. Anche perché «in qualsiasi zona della Sardegna si sente sempre dire che il territorio è stato abbandonato». (g. lo.)

