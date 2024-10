I Progressisti, i diritti e l’ambiente 

Politiche metropolitane e futuro del partito. Sono questi i temi dell’incontro al quale hanno partecipato gli amministratori di Cagliari, Quartu, Monserrato, Sinnai, Settimo San Pietro e Sarroch.

Per Alessio Alias, per l'occasione “padrone di casa” in quanto presidente del gruppo consiliare progressista cagliaritano, «l’incontro ha confermato quanto sia cruciale per noi Progressisti mantenere un forte radicamento territoriale. Dobbiamo continuare a lavorare insieme, da Cagliari a tutti i Comuni dell'area metropolitana, per promuovere politiche che tutelino i diritti, l'ambiente e il benessere delle nostre comunità. Sosteniamo l'avvio di una fase congressuale del partito, per rafforzare il dialogo interno e consolidare la nostra visione politica».

Matteo Massa consigliere comunale e coordinatore del Partito Progressista a Cagliari e promotore dell'incontro: «Siamo pronti a sostenere il radicamento e il rafforzamento della proposta politica del partito».

Per i Progressisti di Sinnai, fondamentale «l'impegno condiviso e unitario sui temi e le sfide comuni alle nostre realtà locali. Tra questi la necessità di garantire in tutti i nostri Comuni la possibilità di una mobilità sostenibile comoda e vantaggiosa attraverso un rafforzamento e un ampliamento a livello metropolitano del servizio del Ctm e una razionalizzazione del sistema integrato tra metro e corriere dell'Arst».

Andrea Zucca, consigliere comunale di Monserrato e consigliere metropolitano delegato ai Lavori pubblici: «Importanti progetti, che miglioreranno la viabilità e i trasporti pubblici a vantaggio dei cittadini e delle attività commerciali, sono in cantiere grazie all'impegno di squadra che sta alla base di un lavoro proficuo».«È fondamentale l'organizzazione di un coordinamento per affrontare e condividere unitariamente le tematiche di rilevanza metropolitana, come quella della protezione ambientale, delle nostre coste e del nostro mare», afferma Ignazio Tolu, consigliere comunale di Quartu.

RIPRODUZIONE RISERVATA