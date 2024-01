I Progressisti e la svolta verso Todde: «Non lasceremo vincere la destra» 

Nel mondo ideale dei Progressisti, Alessandra Todde e Renato Soru sono due attaccanti della stessa squadra. Sfumature diverse di un colore solo, nell’ampia tavolozza del centrosinistra. Destinati a riconquistare insieme la Regione. Poi però c’è la realtà, e lì difficilmente si vedrà una ricomposizione: «Noi invece vogliamo provarci ancora», dicono Massimo Zedda e compagni nella conferenza stampa che ufficializza il rientro nel Campo largo. «La cosa peggiore sarebbe far rivincere la destra: noi vogliamo governare la Sardegna con tutte le forze che hanno fatto opposizione in questi anni, e anche con Soru e chi oggi lo sostiene».

Scelta faticosa

Non dev’essere stato facile decidere di tornare alla casa comune con Pd e Cinquestelle. In questi due mesi i Progressisti sono stati la principale forza politica della coalizione nata attorno a Soru, per reazione alla candidatura di Todde scelta senza le primarie tanto invocate. E infatti, nell’incontro con i giornalisti, Zedda e gli altri due consiglieri regionali – Francesco Agus e Gianfranco Satta – non riescono a non guardare indietro: «Abbiamo provato in tutti i modi a promuovere una riunificazione del centrosinistra», ricorda l’ex sindaco di Cagliari, il cui nome da ieri figura nel simbolo del partito insieme a una grande P maiuscola, «ma è vero che non siamo riusciti a convincere il Pd e il M5S a riazzerare la situazione della candidatura. Confermiamo le nostre critiche al metodo con cui si è giunti al nome di Alessandra Todde: ma arrivati a questo punto non abbiamo nessuna intenzione di fare un favore alla destra, che ora appare divisa ma poi vedrete che si ricompatterà. Probabilmente su Paolo Truzzu».

Da qui la svolta votata domenica scorsa dal coordinamento regionale: un salto da un fronte all’altro, sperando però che si ricrei un fronte unico. «Facciamo ancora appello a Renato Soru – prosegue Zedda – per creare tutti insieme, nel Campo largo, una lista unitaria delle forze che hanno condiviso la sua “rivoluzione gentile”. Potrebbe diventare la lista più forte della coalizione». «In quel caso – nota Gianfranco Satta – potremmo svolgere un ruolo determinante nella futura maggioranza. Soru si è messo generosamente a disposizione, gli chiediamo ora un ulteriore atto di responsabilità per farsi carico, con noi, dell’onere di fermare il centrodestra. Perché quella che ha governato in questa legislatura è stata la peggiore Giunta della storia autonomistica. Noi, in ogni caso, la nostra scelta l’abbiamo fatta», chiarisce il consigliere sassarese: «Ora rappresenteremo ad Alessandra Todde e alla coalizione democratica le nostre proposte programmatiche, per il rilancio dell’Isola».

I Progressisti negano che dietro la loro mossa ci sia un accordo per garantire a Massimo Zedda la candidatura del centrosinistra alla carica di sindaco di Cagliari: «Non se n’è proprio parlato», giura il diretto interessato, «anche perché le cose non sono cambiate. Io ho dato da tempo la mia disponibilità, ma ho sempre detto che, se qualcun altro vorrà proporsi per la coalizione democratica, accetterò di fare le primarie».

La candidata

Nessun imbarazzo nel sostenere Alessandra Todde, la cui indicazione era stata bollata come il frutto di un accordo romano tra Pd e 5Stelle: «Sugli errori che sono stati fatti non abbiamo cambiato idea, e se ci avessero dato retta oggi forse avremmo la stessa leadership, ma rafforzata dall’investitura delle primarie», riflette Agus (anche se l’ex senatore Luciano Uras, guest star della conferenza stampa, ricorda che i Progressisti avevano già detto che alle primarie avrebbero preferito sostenere Graziano Milia). «Ma se il passato non lo possiamo cambiare, possiamo indirizzare il futuro», riprende il capogruppo in Consiglio regionale: «Bisogna dire che in questi due mesi Todde ha guadagnato dei punti, anche nei nostri confronti. Noi abbiamo captato questo cambio di rotta e siamo orgogliosi di averlo stimolato».

Per altro, sottolinea ancora Agus, «noi non abbiamo mai avuto la posizione di chi, a sinistra, si dice equidistante tra una possibile Giunta a guida Pd-M5S e una FdI-Lega. Noi non siamo equidistanti, riteniamo una conferma del centrodestra come la peggiore sciagura per i sardi». Perciò i Progressisti non temono che la svolta venga mal digerita dalla propria base: «Chi sta a sinistra non ci volterà le spalle perché dalla sinistra non ci siamo mai spostati», conclude Zedda, «e ora non stiamo facendo accordi con belzebù ma con chi ha fatto insieme a noi l’opposizione alla Giunta Solinas. I nostri militanti, in questi giorni, ci stanno chiedendo soprattutto di essere uniti per battere la destra».

