I Progressisti dicono addio a Soru «La priorità è battere la destra» 

Ciascuno chiama “casa” il luogo in cui si sente più a suo agio, e alla fine questo vale anche per i domicili politici. Per i Progressisti ha vinto il richiamo delle radici, il rapporto storico col Pd e il centrosinistra, ma anche quello con il M5S, creato in cinque anni di opposizione in Consiglio regionale: il partito di Massimo Zedda e compagni varca il Rubicone elettorale che divide il Campo largo dal progetto di Renato Soru, e lascia la Coalizione sarda dell’ex governatore.

Lo ha deciso ieri il coordinamento regionale, dopo una riunione molto partecipata, a irporva della delicatezza del momento: oltre ai componenti dell’organismo, anche altri dirigenti hanno voluto dire la loro. Un documento approvato all’unanimità, quando erano quasi le nove della sera, ha di fatto sancito il ritorno nel fronte che sostiene Alessandra Todde. «Nelle prossime ore concorderemo con gli alleati le necessarie iniziative politiche», conclude il testo votato dal coordinamento.

Ricomposizione fallita

Era una svolta ormai nell’aria, anche se finora i vertici del partito avevano sempre invocato una riunione delle due coalizioni, escludendo di rientrare da soli nel Campo largo. Sono stati loro, nei giorni scorsi, a promuovere l’incontro tra Todde e Soru a Cagliari, tentativo estremo di evitare la doppia candidatura nel centrosinistra. Ma una volta verificata l’impossibilità di mettere d’accordo i due leader, ha prevalso la volontà di cercare una ricomposizione con Pd e 5Stelle, con cui i Progressisti hanno collaborato in Consiglio regionale. Sulla scelta di ieri, a quanto si sa, si sono trovati d’accordo tutti i principali dirigenti del partito, a partire dal presidente Massimo Zedda, la deputata Francesca Ghirra, il capogruppo Francesco Agus, l’altro consigliere Gianfranco Satta, il leader storico Luciano Uras.

Il documento di ieri conferma però tutte le critiche al metodo con cui è stata indicata Todde: «Va ribadito il giudizio negativo sulle scelte operate dal Pd e dal M5S di non promuovere le elezioni primarie», vi si legge, «la pretesa di racchiudere tale scelta dentro le stanze delle segreterie (nazionali) dei due partiti ha rischiato di provocare un’insanabile rottura con l’elettorato e compromettere la possibilità di battere lo schieramento di destra sardo leghista».

Segue la rivendicazione della «battaglia di principio» per una scelta democratica del candidato, intrapresa con altri «e in particolare con Renato Soru». Però, precisano i Progressisti, «non abbiamo mai rinunciato ad affermare la necessità della costruzione di una proposta unitaria. Non abbiamo mai pensato che potessero esistere due coalizioni contrapposte del medesimo schieramento». Da qui l’invito a Soru e alleati a promuovere «un atto collettivo di generosità», magari «una lista unitaria che rafforzi nello schieramento democratico unito la posizione culturale e politica della rivoluzione gentile».

In ogni caso, il documento si conclude con l’annuncio che «oggi, in piena autonomia, confermiamo la decisione di costituire con tutte le altre forze politiche democratiche e progressiste, socialiste e autonomiste e dell’autodeterminazione, una unica coalizione programmatica» per la Regione. Nessun riferimento invece alle Comunali: Zedda ha riproposto da tempo la sua candidatura a Cagliari, una ricomposizione col centrosinistra può favorirla. Ma di eventuali accordi sul punto per ora non si sa alcunché di ufficiale.

La reazione

Ieri notte un comunicato dell’area Soru ha replicato che «la Coalizione Sarda unita va avanti nel suo progetto di costruzione di una forza politica sarda, alternativa alla destra e al populismo giustizialista, antidemocratico e antieuropeo». Chi ha sentito Soru lo descrive stupito: pare che nei giorni scorsi alcuni dirigenti Progressisti gli avessero parlato dei tormenti del partito, ma senza preannunciare la scissione. Prima della svolta, però, l’ex governatore era ritornato con un post su Facebook sul famoso incontro con Todde, in cui aveva espresso «disponibilità per convergere sul nome di una candidatura di mediazione diversa dalle due attualmente in campo», ma «analoga disponibilità non è arrivata da Todde».

L’ex segretario del Pd sardo aveva anche rivelato di aver ricevuto una telefonata dalla leader Dem Elly Schlein, e di averle rinnovato la «disponibilità a mettermi al servizio di una proposta politica unitaria, che individui una candidatura di sintesi». La stessa Schlein ieri sera, su La7, ha parlato delle Regionali nell’Isola, confermando di aver sentito Soru e di sperare ancora in una ricomposizione: ma «in Sardegna – ha aggiunto – il sostegno del Pd va a Todde, che è brava, competente e capace».

