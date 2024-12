I progressisti: campo più largo 

A Nuoro sbarcano i Progressisti di Massimo Zedda, pronti «a costruire un ponte tra tutte le forze del centrosinistra». A pochi mesi dalle elezioni amministrative che in primavera si terranno in città, ieri mattina il partito arriva con i suoi big. Oltre al presidente Zedda hanno partecipato l’assessore all’Agricoltura Gianfranco Satta, la deputata Francesca Ghirra e il consiglieri regionali Ivan Pintus e Francesco Agus per presentare la costituzione del partito in provincia. Annunciano per le comunali una lista propria nell’ambito del Campo largo, ma non la pretesa di indicare un nome del sindaco. Lo schieramento di nomi pone sul tavolo l’importanza strategica della città, con una forza politica che alza la voce e fa intravedere le tensioni nella maggioranza regionale.

I Progressisti chiedono un cambio di passo nel Nuorese. «Servono un piano immediato per il rilancio del San Francesco e la riapertura dei reparti che sono in crisi oppure sono stati chiusi negli ultimi anni», ha detto Agus. Ma oltre alle parole sono le presenze durante la presentazione a non passare inosservate. Nella sala dell’ExMè spuntano i volti dell’ex vicesindaco della città, Fabrizio Beccu, e di tutto l’ex gruppo consiliare di Andrea Soddu, come Leandro Murru, Gabriella Boeddu e Adriano Catte.

Cambio di passo

«Nuoro in questo momento è al centro della politica sarda - ricorda Agus - è l’unico grande centro dove ci sarà una competizione elettorale ed è nostra intenzione presentare la nostra lista e costituire con le altre forze del Campo largo la possibilità di governare questa città». Sul tema sanità Agus bacchetta Bartolazzi: «Si fa l’errore di pensare che ogni territorio dell’Isola possa salvarsi da solo o a scapito di qualcun altro. O si riparte da un rilancio chiaro degli hub degli ospedali del centro Sardegna, Nuoro e Oristano, oppure i primi a collassare saranno Cagliari e Sassari. Lo dicono i numeri. Serve un piano immediato per il rilancio del San Francesco e la riapertura dei reparti».

Mai divisi

«Sento il peso di questa operazione politica», ammette Pintus che sarà il referente provinciale dei Progressisti, ma è Zedda a dare indicazioni nette nella città della presidente Alessandra Todde. «Nasciamo per tenere insieme il centrosinistra, non per dividerlo. La nostra forza è la capacità e la possibilità di dialogare con tutti. Per stare a Nuoro dialoghiamo con Roberto Capelli, possiamo arrivare non avendo offeso nessuno a dialogare con Andrea Soddu e Pietro Pittalis, ma lui - puntualizza sul leader di Forza Italia - non verrà mai con noi. Siamo sempre nell’ambito di coloro che si riconoscono in un sistema democratico e progressista, un Campo largo». Parla di dialogo e unione, cercando di ricomporre in città il centrosinistra e avverte: «Il rischio è replicare quello che avvenne a Bologna, dove il centrosinistra diceva: tanto vinceremo. Così sento dire a Nuoro. Il tema qual è? Se tanto si vince perché sono tutti di sinistra, si tratta di discutere chi sarà il sindaco. E lì nascono le contese e le contrapposizioni, bisogna invece dire che a furia di dividerci, litigare e non raccontare un progetto si rischia di perdere anche a Nuoro come avvenne a Bologna con Guazzaloca».

