I progetti dei nuovi ponti di via D’Annunzio in aula 

Tra i ponti più critici per la sicurezza idrogeologica della città, i due attraversamenti, su via Gabriele D'Annunzio, alle foci del rio San Nicola e del canale Zozò, sbarcano nel prossimo Consiglio comunale, il 17 settembre. Al vaglio dell'aula, la proposta progettuale di Rfi, che ha la competenza sui ponti ferroviari, per adeguarli al nuovo Piano di assetto idrogeologico, vigente dello scorso gennaio, e renderli idonei per la realizzazione del piano di mitigazione del rischio idrogeologico Olbia e le sue acque, in fase di Valutazione di impatto ambientale. Già condiviso con il Comune, con Ardis e con Technital, società che ha redatto il piano per la difesa di Olbia dalla furia dell’acqua, il progetto di Rfi di demolizione delle strutture esistenti, del tutto incongrue a sopportare le portate di piena, e di realizzazione delle nuove, stravolgerà la viabilità di uno dei nodi stradali più strategici e trafficati della città, a beneficio della circolazione delle auto e dei pedoni, con soluzioni che prevedono anche percorsi ciclopedonali. Tra gli interventi previsti, pure l'abbattimento della sopraelevata di via Dei Lidi, da sostituire con un sottopasso. I ponti ferroviari sono stati al centro di una controversia tra Comune e Rfi, risolta con una sentenza del Tar, nel 2018, che ha dato ragione all'amministrazione comunale.

