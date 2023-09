I professori fanno yoga nel bosco 

È stato un inizio di anno scolastico davvero speciale quello del corpo docente dell’Istituto comprensivo di Villamar. Il primo collegio docenti si è svolto lontano dalle aule scolastiche, per preferire il bosco di Mitza Margiani, in territorio comunale di Villa Verde. «È una naturale prosecuzione di una serie iniziative che abbiamo svolto già dall’anno scorso – spiega il dirigente scolastico Roberto Scema –. Per noi è molto importante la relazione scuola-territorio, abbiamo fatto una sperimentazione in questo stesso posto con i ragazzi della scuola secondaria di primo grado e quest’anno ho pensato, dopo essermi confrontato con alcuni colleghi, di promuovere questo momento, iniziando la scuola in maniera un po’ differente e stando insieme in un posto bello».

Le attività

Non solo la location, tra le curiosità dell’incontro scolastico anche i punti all’ordine del giorno indicati nella circolare: partecipare alla lezione di yoga con l’istruttrice Luisanna Cadau; fare una passeggiata guidata per il bosco; accedere ad un colloquio con la psicologa Santoro; dedicarsi liberamente, nelle varie postazioni individuate, alla lettura, all’ascolto o al disegno; contemplare la natura. «Le attività proposte erano finalizzate allo stare bene, tra una camminata, momenti di lettura, yoga, ma i docenti hanno potuto anche scegliere di sedersi a contemplare la natura senza far nulla – continua Scema –. La seconda parte del collegio è stata dedicata a un’attività formativa e particolare perché ha visto la presenza del professor Pietro Olla col suo progetto circense “il Clown didattico”, incentrato su un metodo ludico per promuovere l’apprendimento. Per finire, ci siamo dedicati alla socializzazione, con un aperitivo per brindare al nuovo anno».

La sorpresa

Un collegio docenti che non poteva che essere accolto positivamente dai tanti docenti presenti. «È stata una piacevole sorpresa scoprire di poter vivere un collegio diverso, fuori dagli schemi istituzionali, ma allo stesso tempo centrato sull’obiettivo principale quello della collegialità stimolata da attività che hanno favorito la socialità e lo scambio. Per me obiettivo raggiunto pienamente», così la docente della secondaria, Francesca Lazzari. «Per me è stata una giornata diversa – commenta Silvana Simbula, insegnante all’infanzia –, creativa, frizzante e rilassante. Ho infatti partecipato al laboratorio di yoga, in un luogo meraviglioso e unico». Aggiunge Mirella Erbì, docente alla scuola primaria: «Impariamo giocando, una serata all’insegna del divertimento, della condivisione, del calore umano e della creatività, in preparazione al nuovo anno».

L’equilibrio

«Iniziare l’anno con un collegio docenti in un bosco, a contatto con la natura, con il fruscio delle foglie e il verso degli uccelli, è stato il miglior modo per favorire l’ armonia e la coesione di tutto il corpo docenti», spiega Anna Santoro, psicologa scolastica.

