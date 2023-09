«I professionisti di Napoli comprano le dosi a Caivano» 

NAPOLI. Dopo gli spari all’impazzata dei clan, per “marcare il territorio” dopo la visita della premier al Parco Verde,il parroco di Caivano Maurizio Patriciello rinnova l’apertura di credito: «Se Meloni non avesse avuto la certezza di mantenere le promesse non penso che ci avrebbe messo la faccia, per cui ci voglio credere. Ci sono volte in cui la tattica dello Stato non ha funzionato, vediamo se ora funziona». E poi: «Una cosa va detta con grande chiarezza: il Parco Verde è diventato una delle più grandi piazze di spaccio d’Europa e la vengono a comprare da Napoli e Caserta i professionisti, quelli con la cravatta, la camicia, che poi vengono chiamati dottori».

RIPRODUZIONE RISERVATA