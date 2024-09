I prof si ritrovano nel bosco 

Non aule, banchi e lavagne intelligenti, bensì sentieri, pini e canti di uccellini. Nelle scuole della Marmilla, parte dell’Istituto Comprensivo di Villamar, l’anno scolastico è iniziato in modo diverso, con il Collegio docenti nel “Bosco da fiaba”, situato nella pineta di S’Ennixeddu a Pau. Un’iniziativa ripetuta dopo il successo dello scorso anno, con l’obiettivo di migliorare il benessere della comunità scolastica. «Ben-Essere è il nome scelto per questa iniziativa – spiega il dirigente scolastico Roberto Scema –. Questo benessere deve essere inteso come uno stare bene che riguarda tutti, dai nuovi arrivati ai docenti di lungo corso». La scelta del luogo è caduta su uno spazio non istituzionale: «Volevamo evitare che si creasse una divisione tra chi si sente padrone di casa e chi ospite», aggiunge Scema.

La giornata è iniziata con un momento formativo per circa 140 insegnanti, tenuto da Giulia Balzano sulla “Scuola nel bosco da fiaba”. Un’ora dedicata alla didattica outdoor, volta a esplorare metodologie alternative. Successivamente, sono state proposte attività a scelta, tra cui una “Passeggiata nel bosco da fiaba” guidata da Balzano, che ha coinvolto un centinaio di partecipanti. La docente Francesca Lazzari ha commentato: «Discutere di didattica esperienziale all'aria aperta ha offerto spunti significativi per arricchire il nostro approccio educativo. La passeggiata ha dimostrato l’importanza del contatto diretto con la natura». Le altre attività comprendevano un laboratorio di biodanza in natura, curato da Daniela Cella, e un’introduzione al Tai-Chi con il maestro Corrado Minnei, entrambe seguite da una ventina di docenti.

Grande è stata la soddisfazione degli insegnanti dell’istituto, tra i più vasti in Italia, che serve 16 comuni e conta 23 plessi. «Il collegio nel bosco è un appuntamento atteso», ha detto il docente Carmine D’Alema. L’iniziativa ha permesso di prendersi alcune ore per fare ciò che normalmente non si riesce a fare, dei piccoli gesti che, nel corso di un anno scolastico, sono determinanti per la buona riuscita del lavoro. «Offre la possibilità di vivere il senso di comunità, spesso trascurato nel corso dell’anno scolastico». Entusiasta anche Marco Antonio Scanu: «Un’opportunità per sentirsi valorizzati e sostenuti, per trasmettere a nostra volta benessere agli alunni». ( g. g. s. )

