I produttori: acqua manna dal cielo 

Dopo settimane drammatiche sul fronte siccità, i castagneti ai piedi del Gennargentu riprendono vigore, con le piante cariche di frutti in attesa della raccolta autunnale.

E fra i produttori di Belvì, Aritzo, Tonara e Desulo, impegnati in questi giorni nelle fasi di pulizia dei terreni, a prevalere è la linea del cauto ottimismo. Auspicando in un’annata dal bilancio positivo, dopo quella critica dello scorso anno, con un 60% in meno delle produzioni.

«La pioggia dei giorni scorsi ci ha aiutato, ridando una boccata d’ossigeno alle piante, ma ora servono nuove precipitazioni e il clima mite», dice Pietro Vacca, dell’azienda Mandaritzò, a Belvì, con un mercato che dall’Isola, raggiunge Italia e Germania.

Da qui l’accento alla criticità: «Siamo attrezzati con gli impianti irrigui nei dieci ettari di coltivazioni, ma purtroppo le piante soffrono i cambiamenti climatici. Il fresco di questi giorni ci lascia tuttavia ben sperare, confidando in settimane positive».

Difficoltà note anche a Massimo Daga, dell’azienda Santu Jacu, di Aritzo: «In questi mesi, la fonte grazie a cui alimento i miei 5 ettari è passata dal fornire un litro di acqua al minuto a seccarsi completamente» - dice il produttore, per poi aggiungere – «La pioggia ha ristabilito non solo il livello delle acque, ma soprattutto l’ecosistema, rivelandosi una manna dal cielo. Ora non ci resta che sperare in nuove precipitazioni fino alla raccolta».

A Tonara, Debora Castangia dell’azienda agricola Terra Promessa traccia un bilancio in chiaroscuro dopo settimane torride: «Non vedevamo un’annata così siccitosa dal 2017 - dice Castangia - a fine luglio, le piante in produzione si sono seccate danneggiando i ricci nella fase di crescita».

Da qui l’accento ai rovesci dei giorni scorsi, che Castangia definisce «un grande aiuto per le piante che si stavano disidratando, rivelandosi indispensabili per la maturazione dei frutti».

«La regione deve, però, impegnarsi per ideare dei sistemi di raccolta delle acque a sostegno di noi produttori», ribadisce con fermezza l'imprenditrice.

E nella vicina Desulo, l’Associazione Castanicola locale, attiva in un progetto di filiera corta, guarda ad un bilancio positivo: «I terreni dei nostri 15 associati - dice il presidente Giampaolo Congias - si trovano prevalentemente in altura e sono rimasti indenni da questa fase drammatica. Tuttavia, vedere come la pioggia sia tornata sui monti, ci lascia speranzosi per le prossime settimane che saranno cruciali».

E proprio Desulo, si attrezza per promuovere la castagna con una serie di eventi a partire da giovedì 29 fino a sabato 31: «Non ci siamo fermati alle problematiche - dice Congias - ma le abbiamo trasformate in opportunità, con una tre-giorni dedicata alla valorizzazione delle frutta secca, fra laboratori culinari, tavoli tematici e buona cultura. Possiamo affrontare la siccità e i cambiamenti climatici solo facendo rete”.

RIPRODUZIONE RISERVATA