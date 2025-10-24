VaiOnline
Marmilla.
25 ottobre 2025 alle 00:29

I prodotti tipici del Gal  conquistano “C’è più gusto” 

Era presente anche il Gal Marmilla al festival “C’è più gusto”, svolto a Bologna nei giorni scorsi. Ha partecipato all’evento come unico rappresentante per la Sardegna, con il presidente Matteo Castangia e Ignazio Peis del CdA, Albino Simbula (rete Obsidian), José Scanu Simone Abis e Giuseppe Minnei (rete Croxiu) e l'animatrice Sara Cogotti. L'evento è stato un'importante occasione per promuovere il territorio e le sue produzioni. «Sono stati due giorni intensi – afferma il presidente Castangia - dedicati tanto alla promozione dei nostri prodotti, quanto alla scoperta di altrettante specialità e eccellenze italiane, con le quali sperimentare ricette, progetti e sicuramente nuove collaborazioni». ( g. pa. )

