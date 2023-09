I prodotti di 13 aziende sarde al Sana di Bologna 

Tredici aziende sarde hanno partecipato a Bologna al Salone internazionale del biologico e del naturale. Le imprese fanno parte della Collettiva organizzata dalla Regione, curata dall'Agenzia Laore in un'aerea espositiva di 250 metri quadrati dedicata interamente alla Sardegna.

«La Sardegna è presente con produzioni che spaziano dal vino all’olio extra vergine d’oliva, dalle piante officinali agli oli essenziali e al miele, a testimonianza della crescente attenzione per il biologico e le sue potenzialità di mercato».

E ancora: «Una partecipazione - ha sottolineato l’assessora dell’Agricoltura, Valeria Satta - che si inserisce in un quadro di azioni voluto dalla Regione per promuovere e valorizzare il settore in crescita costante. La Sardegna deve contare per ciò che sono i suoi prodotti di eccellenza e qualità. Oggi parliamo di biologico, settore nel quale la nostra Regione sta crescendo sempre di più, dal miele all'olio, dal vino alle olive».

L’assessora è sicura: «I sardi», chiude Satta, «stanno facendo passi importanti in un mercato nazionale davvero centrale per l’agricoltura italiana».

RIPRODUZIONE RISERVATA