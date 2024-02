I problemi: infiltrazioni e intonaci che cadono 

Ma alla fine sono sicure le scuole di Cagliari? «In linea di massima sì, certamente», risponde Pino Aquila, del coordinamento regionale dei presidenti di consiglio di circolo e di istituto. «Certo, però, che i problemi purtroppo non mancano: intonaci che ancora cascano, infiltrazioni d’acqua, servizi igienici fuori uso, palestre off limits, mense chiuse. La lista delle cose che non funzionano nelle scuole cittadine è lunga», dice ancora Aquila. «Questo perché, come noto, il patrimonio edilizio scolastico è vetusto. Sono state utilizzate risorse per riqualificare i giardini delle scuole, una cosa molto bella. Senza dubbio. Forse, però, sarebbe stato meglio utilizzare quei fondi per interventi sull’edilizia scolastica», aggiunge. Sarà anche così, però a onor del vero va detto che le risorse utilizzate per il verde non si possono utilizzare per il patrimonio edilizio. E viceversa. Al netto di questo, comunque, «un plauso va fatto all’amministrazione che ha costruito il “jolly” della scuola Italo Stagno da utilizzare quando si deve ristrutturare una scuola», dice ancora Aquila. «Questa soluzione, l’abbiamo sperimentato con il caso di via Stoccolma, permette infatti di poter effettuare gli interventi sugli edifici scolastici con più velocità». ( ma. mad. )

