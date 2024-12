I problemi dell’Olbia: via il vice allenatore e stipendio in ritardo 

Olbia. Mentre Zé Maria attende ancora i tanto agognati rinforzi, chiesti fin dal suo arrivo in panchina un mese e mezzo fa e promessi dalla proprietà svizzera, l’Olbia saluta Ferdinando Piro: il vice allenatore dei bianchi è stato sollevato dall’incarico, a sorpresa, alla vigilia di Natale.

I conti

Alla base dell’esonero, non ancora ufficializzato dal club, ci sarebbero alcuni problemi sorti con Zé Maria, che l’aveva voluto con sé in Gallura come primo collaboratore. Da vedere se e da chi sarà rimpiazzato Piro, che potrebbe essere seguito da qualche giocatore, stavolta per scelta propria. In vista della riapertura del mercato dei professionisti, il 2 gennaio, c’è chi ha manifestato la volontà di rescindere il contratto per accasarsi altrove, anche perché la situazione a Olbia non è delle più rosee. La classifica, dove i galluresi occupano il quartultimo posto con 16 punti dopo le prime 17 giornate del campionato di Serie D, fa il paio con le difficoltà economiche della società presieduta da Guido Surace, che per pagare gli stipendi di novembre, che avrebbe dovuto saldare entro il 20 dicembre, confida sulla fideiussione dell’anno scorso, che non verrà svincolata comunque prima di metà gennaio.

Contromisure

Stando così le cose i rinforzi servono come il pane, a maggior ragione se le avversarie dirette sono riuscite a sfruttare il mercato di dicembre per assicurarsi giocatori risultati decisivi già nell’ultima gara del girone di andata (e del 2024) per conquistare importanti punti salvezza. Tra queste l’Ilvamaddalena (-2 in classifica rispetto ai galluresi), che sarà la prima avversaria dell’Olbia nel 2025, in trasferta il 5 gennaio, in un derby che potrebbe valere il sorpasso. Intanto oggi al Geovillage è prevista la ripresa degli allenamenti. Archiviata la pausa di 5 giorni concessa da Zé Maria per le feste natalizie, i bianchi torneranno al lavoro con l’obiettivo di ritrovare la condizione mentale più che fisica: la sconfitta sul campo della Gelbison del 22 dicembre non è piaciuta all’ex Inter. «Una squadra che sta lottando per non retrocedere non può avere così poca voglia di vincere», ha detto Zé Maria nel post partita.

Da valutare le condizioni di La Rosa, Arboleda e Maspero, assenti per problemi fisici contro i campani.

