«I problemi della sanità, il Consiglio venga convocato con urgenza» 

«Sanità e cittadini non possono più aspettare. Chiediamo la convocazione di un Consiglio comunale urgente». È dura la presa di posizione della minoranza di centrosinistra sui ritardi che hanno finora impedito alla Giunta di Massimiliano Sanna di portare in Aula l’ordine del giorno che il coordinamento regionale dei comitati in difesa della sanità pubblica aveva chiesto di approvare a tutte le assemblee civiche isolane. «Un voto a sostegno della sanità e dunque dei cittadini. Una decisione presa per fare massa critica, per creare un fronte comune - dichiarano Maria Obinu, Massimiliano Daga, Giuseppe Obinu, Efisio Sanna, Umberto Marcoli, Carla della Volpe, Francesca Marchi e Francesco Federico -L’ordine del giorno è arrivato a tutti i comuni isolani più di un mese fa, eppure Oristano sembra non voler fare la propria parte».

Secondo i firmatari, la maggioranza e il sindaco ancora una volta « si dimostrano indifferenti ai problemi del territorio. Oppure peggio, nel timore di fare sgarbi a chi governa in Regione, preferiscono tenere sotto traccia problemi e questioni che riguardano tutti» . L’ordine del giorno avrebbe dovuto contenere alcune richieste tra cui l’eliminazione del numero chiuso nella facoltà di Medicina e Chirurgia, interventi nei Pronto soccorso, la riduzione delle liste d’attesa, l’aumento degli organici del personale sanitario e la creazione di una rete territoriale per la prevenzione e la cura della salute. ( m. g. )

