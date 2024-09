«I problemi? Buio, pulci e rifiuti ovunque» 

Eppure c’è chi nonostante tutto non si rassegna e continua a sognare un futuro diverso per il quartiere nato male e cresciuto peggio. «I problemi? Dalle cinque siamo al buio perché le luci non funzionano, siamo invasi dalle pulci e dai rifiuti. Lo spazzino non si vede da mesi e il Comune dice che non è sua competenza», ha il tono a metà tra l’indignato e il rassegnato Gabriella Paderi, che fa parte del comitato di quartiere che da un po’ ha smesso di gridare. «Tante persone sono anziane e non hanno più le forze per combattere con le istituzioni sorde alle nostre richieste. Eppure non chiediamo chissà cosa, semplicemente di ricevere le stesse attenzioni di ogni altro quartiere». Si assenta per qualche minuto per consegnare una busta di roba destinata a una famiglia bisognosa che vive nei palazzoni dove mancano tante cose ma la solidarietà è così forte da ripulire ciò che di sporco esiste. E poi fa da cicerone in questo lembo di terra lontano dal centro e forse anche dai pensieri di chi dovrebbe e potrebbe cambiare il presente e il futuro. «Siamo accerchiati dal degrado, qui è uno schifo. Ma c’è tanta gente perbene che paga tutte le tasse, vive onestamente e rivendica quei diritti che qui sembrano non arrivare mai». E mentre lo dice indica una rosa resistita a uno dei tanti roghi. ( sa. ma. )

RIPRODUZIONE RISERVATA