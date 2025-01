I primi sei mesi della Giunta Marras 

Tra gioie (e qualche spina) vanno in archivio i primi sei mesi di mandato dell’amministrazione Marras.

I risultati

Partendo dal Capodanno, in Municipio giudicano più che positivo il bilancio con 4mila persone che complessivamente avrebbero assistito ai concerti dei Train To Roots e Irene Grandi. «Il Capodanno – afferma Alfonso Marras - entra a pieno titolo nel calendario dei grandi eventi. Bosa può e deve essere al livello degli altri centri isolani capaci di attrarre visitatori e di proporre un’offerta turistica, che non sia solo legata al mare, alle spiagge e alla stagione estiva». Altro risultato del quale la Giunta va fiera è legato al recuperato decoro e alla lotta alle discariche abusive. «Già dalle prime settimane di mandato – evidenzia il vicesindaco Federico Ledda - sono state messe in campo importanti azioni di pulizia straordinaria della città e delle campagne». Anche l’istituzione della Zona a traffico limitato è inserita tra le cose positive, con telecamere e controlli elettronici agli ingressi. Il sindaco e l’assessore alla viabilità, Marco Naitana, evidenziano come la Ztl «consentirà di migliorare la vivibilità e il decoro nel cuore della città». In tema di opere pubbliche, la Giunta pone l’accento sul riavvio e sulla chiusura di diversi cantieri come teatro, Castello, campo Italia, torre Aragonese. «Tutti interventi – precisa Ledda - utili per portare a termine le opere incompiute e valorizzare le risorse della città e del territorio».

I nodi

Si parte dalla richiesta di sostituzione per incompatibilità dell’assessore al Turismo, Marco Francesco Mannu, che secondo l’opposizione è legale rappresentante di una società oggetto di varie ordinanze di ingiunzione di pagamento da parte del Comune. Polemiche anche sulla elezione del presidente del Consiglio, Vincenzo Pinna. «Può avvenire solo a partire dalla prossima legislatura – sottolinea il consigliere di minoranza Alessandro Campus - e chiedevamo di soprassedere in attesa di un parere ministeriale e della Regione». Anche sulla costituzione della Fondazione per la gestione dei beni culturali tante frizioni. Il consigliere Giuseppe Ibba evidenzia come «già per la convocazione della commissione avevamo chiesto il rinvio in quanto non abbiamo avuto a disposizione gli atti nei tempi dovuti per studiarli».

