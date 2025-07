I primi ragionieri quartesi si sono ritrovati dopo quarant’anni 

Reunion speciale per i primi ragionieri diplomati in città. I vecchi alunni si sono ritrovati tutti insieme, seppur senza essersi persi mai di vista in questo lungo periodo, dopo quarant’anni dal diploma di perito commerciale. Il primo ciclo di studi con i primi diplomati si concluse proprio nel 1985 con ben tre alunni licenziati con il massimo dei voti e, per gli altri, una media generale molto alta.

E alla festa si sono uniti anche alcuni insegnanti: la professoressa di lettere del biennio Ave Maria Tessuti, Vanna Arru Bellu, docente di lettere nel triennio, Luisa Maxia di biologia, chimica (e preside per alcuni anni) e Francesca Caprolu, insegnante di ragioneria.

L’attuale Istituto tecnico commerciale Primo Levi ha visto i natali all’inizio degli anni ’80, come “costola” del già avviatissimo Itc Leonardo da Vinci di Cagliari, accogliendo un centinaio di alunni provenienti da Quartu, Selargius e Quartucciu divisi in 4 sezioni. Erano anni in cui, tra le materie curricolari, ancora si insegnava dattilografia, stenografia, calcolo computistico. Nato come Itc Quartu Sant’Elena, trovò accoglienza al piano terra e al primo piano nell’edificio dell’ex istituto sordomuti a Pitz’e Serra, già occupato, al secondo e terzo piano, dal liceo scientifico Brotzu.

Sono stati anni di conquiste per l’adeguamento dell’edificio alle nuove esigenze formative e ai servizi collegati: aule, riscaldamento, palestra, bus navetta. Anni in cui la “ragioneria” cercava la propria dignità in un territorio metropolitano il cui immaginario collettivo collegava gli istituti tecnici a percorsi formativi meno “nobili” rispetto alla formazione scientifica o classica. Così, caparbiamente e con il lavoro congiunto di dirigenti illuminati, docenti generosi, alunni che avevano una forte motivazione a conquistare il proprio ruolo nella scuola e nella comunità, l’istituto cresceva nei numeri e nella capacità di formare professionisti, tecnici, uomini e donne e offrirgli la possibilità di proiettarsi nel mondo del lavoro, in uno scenario certamente diverso da quello attuale.

Oggi quegli alunni sono uomini e donne con un percorso di vita già costruito, riconoscenti ai professori, a se stessi e all’istituto cittadino che li ha formati.

