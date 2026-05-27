VaiOnline
Pula.
28 maggio 2026 alle 00:09

I primi quarant’anni della Lavs, una vita al servizio dei cittadini 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Importante traguardo per la Lavs di Pula: l’associazione di volontariato del paese, che fa parte dell’Anpas, festeggia i 40 anni di attività. Da sempre al servizio della comunità, la Lavs - fondata il 26 maggio del 1986 da Antonio e Gino Casula, Benedetto Mura, Giampaolo Sanna, Giovanni Stara, Giuseppa Lai, Giovanna Pala, Margherita Casu - continua a essere un punto di riferimento per il paese non solo nel trasporto sociosanitario, ma anche in materia di protezione civile.

Stefania Gelidi, presidente, spiega come lo spirito sia sempre lo stesso anche se sono trascorsi quattro decenni dalla fondazione: «Nonostante la crisi che il volontariato vive attualmente e ha vissuto in passato, la nostra capacità di resilienza e ascolto ci ha permesso di superare le difficoltà. Oggi tra volontari e sostenitori contiamo 64 soci, ma per garantire più servizi alla comunità servono altre persone come noi che decidano di non voltarsi dall’altra parte ma di essere fautori di una società più giusta e solidale. Lo scorso anno abbiamo garantito 479 interventi in emergenza 118 più 135 trasporti ordinari: le ore complessive di volontariato sono state 3892. Numeri che dimostrano come la Lavs sia a disposizione dei cittadini».

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Ambiente

Il soffio bollente dell’anticiclone anticipa l’estate di tre settimane

Ponte del 2 giugno: temperature verso i 40 gradi in Sardegna 
Sara Marci
Amministrative 2026

Nuovo sindaco a Uta, Mua, Ladu e Angioni: chi al posto di Porcu?

Il parco naturalistico e il carcere  al centro della campagna elettorale 
Lorenzo Ena
Le donazioni

Cinque per mille, “Effetto Palla” ancora da record

Buoni risultati per Fondazione autismo e Domus de luna. Comuni, primo Cagliari 
Antonio Masala
L’esercitazione

L’occhio di Grifone, una mano dal cielo per i più deboli

A Tortolì la maxi simulazione interforze di ricerca e recupero 
Simone Loi
Regione

«I fondi Ue per l’Isola diminuiranno»

Allarme del Pd: il rischio è legato alla programmazione del prossimo bilancio europeo 
Camera

Legge elettorale, stretta del centrodestra

Testo in aula dal 26 giugno. L’ira del Campo largo: impediscono il confronto 