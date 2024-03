I primi passi della Giunta Todde: ai Trasporti una nomina tecnica? 

Ora si può partire. Passata l’ansia dei riconteggi, che ha cancellato in via definitiva le speranze di recupero del centrodestra, si riaccendono le luci sulla politica. E la governatrice Alessandra Todde può lavorare alla composizione di una squadra che contemperi competenze personali ed equilibri di coalizione. Palla al centro, allora. Tenendo ben presenti le quote rosa, fissate per legge, non più ostacolo nella formazione dell’Esecutivo, ma opportunità.

Presidenza dell’Aula

La presidenza del Consiglio regionale è il pezzo più grosso e – forse – ambito dai partiti. Per logica, anche senza applicare il manuale Cencelli alle vicende sarde, dovrebbe spettare al Pd. Il nome caldo è quello di Giuseppe Meloni, recordman di voti in Gallura. Posto che Meloni potrebbe rientrare in gioco anche per incastri di Giunta, l’ascesa alla presidenza è il sogno mai nascosto di Desiré Manca, la consigliera più votata nell’Isola, ma l’ostacolo di non poco conto è che il M5S ha già la presidenza della Regione. Se non si candiderà a sindaco di Cagliari, a togliere le castagne dal fuoco potrebbe essere Piero Comandini, segretario Dem, che avrebbe così soddisfatta, dopo anni di opposizione, l’ambizione a un ruolo istituzionale di garanzia e prestigio. Il Partito Democratico non vinceva le elezioni regionali in Sardegna dai tempi di Francesco Pigliaru: era il 2014 e il segretario era il deputato Silvio Lai. Con la sua segreteria la rotta potrebbe essere stata invertita un’altra volta con il Campo Largo.

Possibili tecnici

Da capire come Todde intende muoversi nell’assegnazione delle deleghe. In campagna elettorale ha battuto il tasto dell’interassessorialità, cioè, per quanto possibile, della connessione e della linea d’azione comune tra le varie deleghe. È opinione diffusa che qualche tecnico ci sarà: non è da escludere che un assessorato cardine come quello dei Trasporti, vista la complessità del sistema dei collegamenti da e per l’Isola con il sistema della continuità territoriale, possa essere affidato a un accademico. Il nome che circola in queste ore è quello di Gianfranco Fancello, docente di progettazione dei sistemi di trasporto all’Università di Cagliari.

Lo scacchiere

Pur essendo ancora presto per parlarne, il modulo della Giunta Todde potrebbe essere un 4-2-1-1-1-1-1-1. Dove per 4 sta il numero degli assessori spettanti al Pd, 2 per le deleghe da affidare al Movimento 5 Stelle, 1 a testa per Uniti per Alessandra Todde, Sinistra futura, Psi Sardi in Europa, Alleanza RossoVerdi e Progressisti. E, appunto, potrebbe esserci almeno un tecnico a completare la lista dei dodici.

Pd e M5S

Su quattro deleghe, il Pd dovrà esprimere due donne. Due assessori saranno espressi dall’area Cabras, e dovrà essere indicata almeno una donna. Potrebbero essere Luisanna Marras, tecnico, ex assessore ai Lavori pubblici dell’ultima Giunta Zedda a Cagliari, o la sassarese Carla Fundoni. Si parla di Giuseppe Meloni, se non dovesse diventare presidente dell’Assemblea, per l’Urbanistica. Se non accettasse la candidatura a sindaco di Sassari, l’ex presidente della massima assemblea sarda potrebbe tornare in corsa per la Sanità. L’assessorato alla Programmazione dovrebbe andare a Cesare Moriconi, area Fadda: diventerebbe con tutta probabilità pure vicepresidente della Regione. Tuttavia, sarà Todde a fare sintesi. Anche per quanto riguarda il suo partito. Un assessorato, e potrebbe essere quello alla Sanità con le dovute cautele e considerati pure altri incastri, andrebbe a Desiré Manca se non dovesse diventare presidente dell’Assemblea. In ogni caso, un nome spendibile, magari per gli Affari Generali, è quello di Francesca Pubusa. Occhio anche a Roberto Li Gioi per i Lavori pubblici e ad Alessandro Solinas per il Turismo.

I piccoli

Detto di Franco Cuccureddu, ex sindaco di Castelsardo, una delle prime scelte per il Turismo, in quota a Orizzonte Comune, tra i papabili ci sono Francesco Agus (Progressisti) per il Lavoro? Maria Laura Orrù (Alleanza Verdi Sinistra), sindaca di Elmas, per l’Ambiente? Lorenzo Cozzolino (Psi) per la Pubblica Istruzione? Giuseppe Frau (Uniti per Alessandra Todde) per l’Industria? Paola Casula (Sinistra futura), per l’Agricoltura? Le trattative sono solo all’inizio. Senza dimenticare che per le forze del Campo Largo ci sono anche le presidenze delle sei commissioni.

Giunta il 3-4 aprile?

Si dice che Todde vorrebbe presentarsi in Aula con Giunta schierata entro il 3-4 aprile: ci riuscirà?

