I primi passi del nuovo Muravera 

Inizia a entrare nel vivo il campionato di Terza categoria. Nel girone B dopo quattro turni è sempre al comando il Mulinu Becciu, che si è imposto (2-3) sull’ostico campo della Stella Azzurra Guasila. Colpo del Soleminis di Paolo Nonnis. che ha espugnato il campo della Burcerese guadagnando la seconda piazza. Il Maracalagonis ha vinto sul campo dell’Accademia Dolianova, formazione fuori classifica. Il Kalagonis ha battuto il Muravera, squadra giovane in continua crescita.

In crescita

«La nostra è una nuova società», dice il tesoriere Stefano Boi, anche allenatore degli Allievi e collaboratore del tecnico della prima squadra Davide Frattini, «ha tre anni e nei precedenti due ha portato avanti la scuola calcio e il settore giovanile con le categorie dai Primi calci agli Allievi. Ora abbiamo deciso di partecipare al campionato». Il presidente è Gilberto Porru, subentrato a Matteo Fà, massimo dirigente nelle prime due stagioni; il vice è Mirko Magliocca, il segretario è Davide Fornaciari, i consiglieri sono Marco Diana, Stefano Tocco, Damiano Lusso, Mirco Locci, Antonio Tronci, Luca Mancosu, Matteo Fà, Filippo Melis, Giampiero Cuccadu e Massimo Zinzula. «È una squadra di giovani del posto», chiude Boi, per cinque stagioni presidente del Muravera (tra l’Eccellenza e la D) e nel primo anno della Cos (l’ex Muravera): «Cerchiamo di creare le basi per il futuro puntando sempre sul settore giovanile e la scuola calcio. Contro il Kalagonis sino a inizio secondo tempo eravamo in parità, poi siamo rimasti in dieci e questo ha agevolato la strada ai nostri avversari».

I risultati

Nel girone A la capolista Barbusi ha rifilato un poker alla Polisportiva Pimentel. Restano a due punti di lunghezza l’Uta, che ha sconfitto di misura il Parco Cross Città di Serrenti, e il Teulada, vittorioso in trasferta contro il Nora Nuraminis. Nel gruppo C non si ferma la corsa del Barbagia Sport, che ha liquidato la pratica Colonia Julia, e del Mogorella, che ha sconfitto in trasferta l’Orotelli 2013. Nel girone E il Monte Muros ha travolto 8-0 il Supporters Ardara ottenendo la quinta vittoria consecutiva, come l’Ebadottu che ha battuto a tavolino 3-0 il Codrongianos. Frenata il Turalva, battuto e agganciato in classifica dal Nughedu. Bene anche la Morese, che con un risultato all’inglese ha avuto la meglio sul El Pensador.

Turritana e Viddalbese viaggiano a braccetto nel girone F. Per loro è giunto il quinto successo. Restano al terzo posto, a meno tre, Nurrese 2023 e Cus Sassari. Infine nel raggruppamento G il Loiri contro il Tre Monti ha conquistato la quinta vittoria. Alle sue spalle c’è sempre l’Atletico Tomi’s Oschiri grazie ai tre punti ottenuti con l’Arzachena 2015.