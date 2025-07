I primi mille giorni di Giorgia 

Giorgia Meloni a quota mille. Sono i giorni del suo governo, l'avventura della prima presidente del Consiglio donna in Italia, pronta a «stravolgere i pronostici». Anche se forse non aveva immaginato di doversi lanciare con il paracadute ogni giorno. Tra meno di un mese nel mirino entrerà Matteo Renzi, che a Palazzo Chigi restò 1.019 giorni. E chissà ancora avanti fino al bis con una nuova legislatura, come riuscì a Berlusconi. Una rivalsa, rispetto alla partenza da sfavorita. Lo disse Meloni nel 2022 presentandosi come una «underdog», all'inglese, cioè senza amicizie influenti, con un pedigree politico di nicchia.

Salda in sella

Dopo quasi tre anni, regge rivendicando «un milione di posti di lavoro creati dalle nostre politiche». Ma resta sulle montagne russe anche per via della litigiosità degli alleati. È faticoso: «A me sembrano più di mille giorni, ma sufficienti per indicare direzione e lavoro fatto. Sono rigida e so che bisogna fare di più e meglio». La leader della Garbatella, che a 15 anni bussò al circolo del Msi subito dopo l'attentato al giudice Borsellino, ha tanti obiettivi: stabilità di governo (nonostante le frizioni tra alleati), credibilità internazionale dell'Italia, restare salda alleata dell'Ucraina- Al G7 in Puglia ha avuto la prima partecipazione di un Papa al summit. Importanti le amicizie: con Ursula von der Leyen ad esempio, anche se il rapporto ora è meno fluido. Alla presidente della Commissione Ue, Meloni riservò la prima visita all'estero, a Bruxelles, ricambiata dalla tedesca con la passeggiata a Lampedusa e nella Romagna alluvionata. Spicca la sintonia con Trump. Da lui è volata a sorpresa a inizio anno per trattare la liberazione della giornalista Cecilia Sala, trattenuta in Iran, ed è stata l'unica leader europea al suo insediamento. Con Trump, Meloni si gioca la partita più complessa, quella sui dazi, pur sostenendo la necessità del dialogo a nome dell'Europa.

Tante difficoltà

Per il suo governo è stato un inizio in salita. Le polemiche sul decreto anti rave (il primo) si infrangono contro il naufragio dei migranti a Cutro: 180 cadaveri il 25 febbraio 2023. La premier riunisce lì il Consiglio dei ministri: «Sarà guerra agli scafisti in tutto il globo terracqueo». Lancia il Piano Mattei per la cooperazione con i Paesi africani, ma la strategia contro le migrazioni irregolari è soprattutto nella battaglia sui rimpatri, con lo scontro governo-magistratura sugli hotspot in Albania. Poi lo stop al superbonus, la sicurezza e la riqualificazione delle periferie a partire da Caivano. E le riforme, capitolo aperto: arenato il premierato, l'Autonomia ha lo scoglio dei Lep e solo la riforma della giustizia va spedita. Ardua la sfida della crescita economica, complici una politica industriale che non decolla, l'inflazione che morde la spesa e la minaccia dei dazi che incombe. Senza dimenticare le sfide del Pnrr.

RIPRODUZIONE RISERVATA