«I primi effetti del ddl all’inizio del 2024» 

Si parla tanto del disegno di legge sull’Autonomia differenziata, ma – una volta che sarà approvato – quando si vedranno i primi effetti? Su questo ha risposto ieri il ministro degli Affari regionali Roberto Calderoli: «La legge di attuazione è prevista per la fine del 2023, lo stesso discorso vale per la definizione dei livelli essenziali e dei costi e dei fabbisogni standard». Questo significa che «le richieste di prime intese da parte delle Regioni scatteranno dall’inizio del 2024». In questo momento il ddl è all’esame della commissione Affari costituzionali del Senato. Nei giorni scorsi l’Ufficio del Bilancio di Palazzo Madama ha stilato un dossier rilevando una serie di criticità, che ieri, però, il ministro ha minimizzato: «Si tratta di rilievi non basati sui numeri, ma su presunzioni dei tecnici di questo ufficio. Ai quali sta già rispondendo la ragioneria generale dello Stato che ha già bollinato il testo senza aver ravvisato questi rischi».

Una volta ottenuto il via libera della commissione, il ddl entrerà in Aula del Senato, poi di nuovo in commissione Affari costituzionali ma alla Camera, infine nell’Aula di Montecitorio per il via libera finale, sempre che non ci siano modifiche.

In Consiglio dei ministri il ddl era stato approvato definitivamente lo scorso marzo. Nell’ultima versione del testo era stato inserito all’articolo 9 un richiamo al principio di insularità previsto in Costituzione.

