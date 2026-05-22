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23 maggio 2026 alle 00:09

I primi dieci anni dell’Accademia Sarrabese 

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A Villaputzu quest’anno si festeggia un compleanno speciale: i dieci anni dell’Accademia Sarrabese, punto fermo nel territorio per i futuri giocatori. Le attività del club si dividono anche in altri centri vicini e i numeri - come i progetti - sono in aumento, con la volontà di continuare a migliorare. «Abbiamo iniziato con la teoria dei piccoli passi per far crescere il nostro settore giovanile e poi creare una prima squadra che da cinque anni milita nel campionato di Seconda categoria», conferma il presidente della società Matteo Piscedda, intervenuto nella trasmissione di Radiolina “Giovani di categoria”: «Abbiamo 180 iscritti tra giovanili e prima squadra guidati da quindici tecnici che garantiscono l’unità del progetto di tutti i gruppi».

Il massimo dirigente sottolinea l’importanza della partnership con il Cagliari Calcio: «È un rapporto che negli anni ci ha dato tante soddisfazioni. Molti nostri ragazzi sono stati portati lì. Anche la partecipazione ai tornei annuali dell’Academy è una bella esperienza. L’anno scorso abbiamo avuto il piacere di vincere il torneo esordienti, mentre a livello federale siamo riconosciuti come club di settore giovanile di secondo livello e puntiamo a raggiungere il terzo livello».

Alessio Fontana, responsabile del settore giovanile, indica l’obiettivo dell’Accademia: «Ogni giorno cerchiamo di mettere al centro del percorso il ragazzo e quindi l’atleta, poi le componenti che gli girano intorno. L’aspetto tecnico tattico c’è ma puntiamo principalmente su quello educativo».

I prossimi obiettivi? «Per la prossima stagione vorremmo ricreare la squadra Juniores», sottolinea Piscedda, «ma l’obiettivo più prossimo è festeggiare i primi dieci anni di attività. Lo faremo con diversi eventi tra l’estate e l’inizio della stagione in concomitanza con l’inaugurazione dell’impianto appena ristrutturato».

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