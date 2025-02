I primi dieci anni della Frassinetti Elmas: impegno, lealtà e la crescita dei ragazzi 

Impegno e lealtà. Il risultato sportivo è importante, ma senza ansie. Queste le linee guida e le priorità per la Frassinetti Elmas, nata nel 2014 dalla fusione della Frassinetti Cagliari e l’Atletico Elmas. La prima società cercava un campo, la seconda un titolo sportivo utile per disputare un campionato regionale di alto livello. E così, con il presidente Benny Meleddu e il vice presidente Raffaele Desogus, supportati dall’importante lavoro dei dirigenti, iniziò l’avventura del club biancoverde, colori originari della società masese.

L’avvio

«All’inizio, con soli 50 iscritti, era importantissimo recuperare la stima dei ragazzi dell’hinterland cagliaritano», sottolinea Daniele Alberti, un passato da bomber e ora punto di riferimento e direttore tecnico della squadra. In meno di dieci anni l’obiettivo è stato ottenuto: «In questa stagione abbiamo più di 200 atleti tra scuola calcio e settore giovanile. Per una società che come noi nasce “provinciale” è un grandissimo traguardo».Scuola calcio è presente in tutte le categorie, dai Piccoli Amici agli Esordienti. Quattro le formazioni nel settore giovanile: due di Giovanissimi e due di Allievi tra regionali A1 e provinciali.

«Far crescere i ragazzi non è un compito facile», prosegue Alberti, «in passato si giocava moltissimo in strada, negli spazi liberi, oggi il riferimento è il campo da calcio. Siamo soprattutto formatori atletici, alcuni giovani da noi hanno anche imparato a correre».E poi la scelta di avere più squadre per ogni categoria: «Abbiamo più gruppi per dare l’opportunità a chi gioca da anni e ha un livello avanzato di stare in un gruppo uniforme. Ma anche chi si è approcciato a questo sport da poco può cominciare con serenità e crescere».

I risultati

Tanta la soddisfazione anche per l’andamento sportivo, che rimane comunque secondario rispetto alla crescita nei valori. «Se guardiamo le classifiche dei vari campionati abbiamo gli Allievi regionali al settimo posto, quelli provinciali al sesto, i Giovanissimi regionali al settimo e quelli provinciali al terzo. Risultati frutto dell’ottimo lavoro svolto da agosto».E poi c’è una solida Juniores, che negli ultimi anni ha prodotto i giocatori per la prima squadra, ora composta da tanti ragazzi cresciuti a Elmas. «Un premio per i nostri atleti, che con l’allenamento e l’impegno vedono ripagati gli sforzi potendo esordire nella squadra dei più grandi», aggiunge Alberti.

Nella crescita della Frassinetti Elmas è stato determinante proprio il lavoro del direttore: «Nel 2018 mi sono unito alla famiglia Frassinetti rivestendo, oltre il ruolo di allenatore, principalmente quello di direttore tecnico del settore giovanile e della scuola calcio. Il primo passo è stato puntare sullo staff. A Elmas sono arrivati tanti collaboratori che hanno sposato in pieno il nostro progetto. Sono cresciuti tecnicamente conseguendo i patentini e hanno confermato le grandi doti umane, fondamentali nel percorso dei ragazzi».

