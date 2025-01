I primi diciassette anni della San Biagio 

Il Teulada con un risultato tennistico piega il Pimentel e si conferma in testa alla classifica del girone A di Terza categoria. Il Villaperuccio, che domani recupera la gara contro la San Biagio Villasor, resta a tre punti di distanza grazie alla vittoria col Parco Cross Città di Serrenti.

La crescita

Proprio la San Biagio, fanalino di coda, ha vissuto un’altra giornata sfortunata nel ko di misura con l’Antas. La squadra di Villasor ha soli due punti ma, tranne nel match col Carloforte, ha sempre perso con uno o al massimo due gol di scarto. «La squadra è in continua crescita», dice il presidente Gigi Podda, «ma per ora i risultati non ci danno ragione. Paghiamo anche diversi infortuni, in particolare quello di Usai, che ha esperienze in Eccellenza e Promozione, e di Pes. Sono certo che nel girone di ritorno faremo molto meglio. La rosa è formata al novanta per cento da giocatori del posto cresciuti, la maggior parte, nel nostro vivaio». Da due stagioni il tecnico è Filippo Marcis. «Svolge anche il ruolo di direttore tecnico. È bravissimo a trasmettere l’amore per questo sport ai giovani della scuola calcio ma anche ai componenti della prima squadra». La società nasce nel 2008, Podda è presidente da quattro anni ma dirigente a Villasor (in precedenza con altre società) da quarant’anni. «Abbiamo sempre curato la scuola calcio, è il nostro fiore all’occhiello. Contiamo un centinaio di iscritti. Tra gi obiettivi abbiamo la formazione della squadra Allievi e dell’Under 15 femminile».

I gironi

Nel girone B la capolista Mulinu Becciu ha battuto il Soleminis laureandosi campione d’inverno. I cagliaritani hanno riscattato la sconfitta col Maracalagonis che ieri ha vinto a Muravera e mantiene i due punti di gap. Non perdono terreno neppure i cugini del Calcio Kalagonis, che hanno travolto lo United Guasila. Nel gruppo C è stato sospeso l’incontro tra la Polisportiva Oratorio Terralba e il Palmas. I terralbesi restano saldi al comando con sei punti di vantaggio sulla Narboliese, che ha liquidato la pratica Orotelli.

Nel girone E il Montes Muros ha spazzato il Caniga Sassari e ora ha un vantaggio di dodici punti sulle inseguitrici. La Morese ha perso sul campo della Nulese ed è stata agganciata in seconda posizione dal Nughedu, vittorioso con El Pensador. Nel girone F la Viddalbese ha espugnato il campo del Marzio Lepri Torres cogliendo il tredicesimo sigillo. Vittoria in trasferta, contro la Wilier, anche per la Turritana, sempre a sei lunghezze dalla vetta. Nel gruppo G continuano a vincere Atletico Tomi’s Oschiri e Loiri. La leader della classifica ha avuto la meglio (3-1) sul Berchideddu; il Loiri, con lo stesso risultato, sull’Atletico Maddalena.

RIPRODUZIONE RISERVATA