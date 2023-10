I primi ballerini della Scala testimonial dell’artrite  

La Fondazione italiana per la ricerca sull’artrite presenta anche a Cagliari i suoi nuovi testimonial, i Primi ballerini del Teatro alla Scala Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, protagonisti del nuovo spot della campagna 5 x 1000 in un racconto del ruolo della ricerca nelle malattie reumatologiche attraverso la danza. L’appuntamento è oggi alle 12 nel Foyer Platea del Teatro lirico in via Sant’Alenixedda. Il programma prevede il saluto istituzionale del Sovrintendente del Lirico Nicola Colabianchi. A seguire, la parola all’ordinario di Reumatologia dell’università di Cagliari e membro del consiglio d’amministrazione di Fira, il professor Alberto Cauli, che interverrà sul sostegno alla ricerca in reumatologia e sulla recente apertura di un centro dedicato a Pisa.

La dottoressa Aurora Marsotto, consigliere del cda Fira Onlus, parlerà del rapporto tra Fira e i testimonial, in particolare del rapporto con Carla Fracci (testimonial della onlus per dodici anni) e del passaggio di testimone ideale ai giovani danzatori. Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko interverranno sulla danza a supporto di un obiettivo importante. Dopodiché sarà proiettato lo spot.

