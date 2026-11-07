I primi 40 anni della Croce verde 

C’è una data che resta scolpita nei registri, il 5 novembre 1985. Quel giorno, undici persone decisero di costituire un’associazione di volontariato. Si chiamava Croce verde Tortolì. Sulla carta era già nata, ma la vera attività sarebbe iniziata poco dopo, nel 1986. A febbraio il primo intervento. Da lì in poi, non si sono più fermati. Oggi si festeggiano i 40 anni di attività. Quarant’anni di notti insonni, di sirene, di strade percorse in fretta e di mani tese verso chi aveva bisogno. Quarant’anni di una comunità che ha imparato a contare su di loro, sempre. I numeri della Croce verde Tortolì-Arbatax raccontano la fatica e la dedizione: 1.300 interventi d’emergenza all’anno, oltre 60mila chilometri in media percorsi. Strade di paese e strade di campagna, estate e inverno, giorno e notte. Al timone, a lungo, Tonino Arras, 88 anni. Un’istituzione, che solo di recente ha passato la mano. Ma è sempre uno dei registi dell’associazione.

Vita da volontari

«Un tempo c’era più gente disponibile, di tutte le età. Ora è più difficile», racconta Lucia Pilia, diventata presidente due anni fa e che ora si avvia verso la conclusione del suo primo mandato. Lei è una colonna storica, c’è dal 1986. Ha visto nascere tutto, ha visto crescere l’associazione, ha visto cambiare Tortolì. Eppure non ha mai smesso di esserci, l’ex insegnante delle scuole elementari di Arbatax. «Siamo contenti e andiamo avanti grazie a questi ragazzi», dice guardando i volontari più giovani. Perché se è vero che oggi è più difficile trovare disponibilità, è altrettanto vero che chi c’è, c’è con il cuore. «Noi siamo operativi 24 ore su 24», precisa la presidente. Quaranta soci operativi, che si alternano, che rispondono al telefono, che salgono in ambulanza, che non chiedono che ore sono quando c’è da partire. Un tempo c’era meno burocrazia, ma lo spirito è rimasto lo stesso: «Sarebbe giusto insegnare ai più giovani che siamo una comunità e che un giorno ho bisogno io e il giorno dopo tu». È questo il messaggio che Pilia ripete ai ragazzi: collaborazione, stare insieme. Perché il volontariato non è solo guidare un’ambulanza o soccorrere. È imparare a essere comunità.

Presente e futuro

La prima sede era in vico Goito, poi in via Lanusei, ora in via Temo. Quattro ambulanze e un fuoristrada. Nel 1986, invece, c’era una sola ambulanza, concessa dal Comune. Una sola, ma bastava per cominciare a scrivere la storia. Dal 1986 al 2002 la base era solo volontaria. Dal 2002, in virtù della convenzione con il 118, è arrivata l’infermieristica. D’estate, la postazione diventa medicalizzata, visto l’aumento di presenze e di bisogni. Alla cerimonia di oggi (ore 11.30), la benedizione della nuova ambulanza acquistata dalla Croce verde con le autorità civili, militari e religiose e poi una festa intima con un corteo tra le vie principali. Un modo quasi familiare, per dire grazie a chi c’è stato e a chi c’è ancora.

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