I primi 25 anni dell’associazione anziani 

L’associazione Anziani di Segariu festeggia i 25 anni di attività. Nata nel 2000, per volontà di un gruppo di amici, ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale per la comunità, offrendo occasioni di incontro, socializzazione e benessere: attività ludiche, gite culturali e ricreative, pranzi comunitari e corsi di ginnastica dolce, fino alle iniziative intergenerazionali, come la festa dei nonni o i laboratori in lingua sarda.

Nel 2024, a seguito dell’approvazione dello statuto, ha assunto la nuova denominazione di associazione Anziani e di aggregazione sociale Segariu, sottolineando così un’apertura alle diverse generazioni e alla promozione dell’invecchiamento attivo, pur mantenendo la continuità con i valori civici e solidaristici. «Insieme ai nostri 135 iscritti – racconta la presidente Rosella Pes – abbiamo contribuito a rendere la nostra comunità un posto migliore, contrastando la solitudine e favorendo legami di amicizia. Fondamentale la collaborazione con Comune, parrocchia, Pro Loco, Protezione civile, coro polifonico e i comitati per le feste».

In occasione dell’anniversario, stasera, ci sarà un momento di condivisione aperto a tutti. Inoltre, sarà allestita la mostra fotografica “L’associazione nel tempo”, un omaggio a un percorso che ha saputo custodire la memoria collettiva e rafforzare i legami sociali.

