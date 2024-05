I Primavera volano Dopo Kingstone “arriverà” Idrissi? 

Dopo aver chiuso la stagione al settimo posto, a un punto dai playoff scudetto, il tecnico Pisacane e il ds Carta sono già al lavoro per la costruzione della nuova Primavera rossoblù. A partire dalla prossima stagione è prevista una modifica importante: il campionato Primavera 1 passerà da Under 19 ad Under 20. Questa riforma potrebbe, quindi, incentivare la conferma di tanti ragazzi che non hanno ancora compiuto il ventesimo anno di età nell’anno in cui ha inizio la nuova stagione sportiva.

Tuttavia, sono da tenere in considerazione anche i giovani provenienti dalla squadra Under 18 allenata da Bellucci, molti dei quali ambiscono a un posto in Primavera. E questo è un elemento che va ad incidere notevolmente sul discorso delle riconferme.

A proposito di Under 18, oggi i ragazzi di Bellucci si giocano con la Samp l’ultima chance per accedere ai playoff di categoria (ore 11).

La nuova Primavera

Chi non farà più parte del prossimo gruppo U20 è Kingstone Mutandwa, quest'anno unico fuoriquota nella squadra di Pisacane, con 5 reti all’attivo nel torneo giovanile. Il suo primo gol in Serie A, segnato alla Domus contro la Fiorentina, dimostra chiaramente il suo enorme potenziale. Un prospetto su cui il Cagliari punta molto è Riyad Idrissi (2005). Il terzino sinistro, originario di Sadali, è nel giro della Nazionale Italiana U19 ed è stato una colonna portante della squadra di Pisacane. Per un altro protagonista del Cagliari Primavera, Alessandro Vinciguerra (7 gol e 7 assist in stagione), ci sono due strade: giocare il quarto anno consecutivo con la Primavera o fare il grande salto, magari in Serie C, sulla falsariga di Desogus. Salvo sorprese, si ripartirà da Marcolini, Achour (entrambi del 2005) e dai ragazzi del 2006, quindi Conti jr, Sulelv, Simonetta, Cogoni, Konate e Marini. Confermato anche Malfitano, classe ’07, convocato quest’anno con l’Italia U17, su cui ci sono grandi aspettative. Da capire, invece, il futuro dei ragazzi nati nel 2004, quindi Catena e Carboni (miglior marcatore con 8 centri), che non potranno più giocare in Primavera, vista l’età.

