I prezzi dei voli non rallentano Ignorato il decreto del Governo 

Altro che frenata dei prezzi. Il decreto contro il caro-voli - e le conseguenti polemiche con le compagnie aeree – non hanno fermato i rincari. Un biglietto sulle rotte del contro esodo, tra l’Isola e i principali aeroporti italiani, costa quasi 500 euro. Ad esempio: domani sull’Olbia-Roma Volotea chiede fino a 480 euro. Nei prossimi giorni viaggiare tra Cagliari e Milano costa almeno 370 euro per chi sceglie Ryanair, più eventuali sovrapprezzi per bagagli e servizi aggiuntivi. Nel prossimo weekend, le poche poltrone rimaste libere sugli aerei di Ita Airways costano più o meno 300 euro (ai turisti) sui voli diretti.

La mossa

Eppure nei giorni scorsi il Governo ha varato il contestato (dalle compagnie) decreto per limitare gli algoritmi che definiscono i prezzi dei biglietti. Un meccanismo che ha fatto salire nei mesi scorsi fino a 900 euro il costo complessivo di un viaggio in Sardegna per i passeggeri che non hanno diritto alle tariffe agevolate della continuità territoriale. Le nuove regole stabiliscono che i prezzi non potranno superare il triplo di quella media registrata su ogni rotta nazionale «di collegamento con le isole», durante «un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità».

In questi casi sarà inoltre vietato fissare le tariffe in base alla profilazione web degli utenti o sul dispositivo usato: un’abitudine segnalata dall’Enac, che dopo un monitoraggio dei siti delle compagnie aeree aveva rilevato come la tariffa fluttuasse a seconda della geolocalizzazione e dei dispositivi elettronici (iPhone, tablet) utilizzati per prenotare i biglietti. Ma le compagnie per ora non sembrano adeguarsi.

L’attacco

Anche perché sul decreto del Governo ha espresso qualche perplessità la Commissione europea. E nei giorni scorsi anche il Financial Times, con un editoriale, ha criticato l’intervento: «Se Giorgia Meloni pensa che un tetto ai prezzi sia il modo per abbassare le tariffe per i viaggi verso le località estive di Sicilia e Sardegna, si sbaglia, e non solo perché una tale mossa potrebbe violare il diritto dell’Ue». «La mossa dell’Italia di imporre limiti agli algoritmi di profilazione presuppone in realtà che l’industria aeronautica sia tecnologicamente più sofisticata di quanto non lo sia. I vettori dividono un volo in gruppi di posti con tariffe diverse, in base alla domanda prevista e alle azioni della concorrenza. Quando un contenitore si esaurisce, i clienti vengono indirizzati a quello successivo».

La difesa

Il Financial Times sottolinea: «Poiché molte compagnie aeree vendono la maggior parte dei loro biglietti attraverso sistemi di distribuzione globale, di solito non sanno chi è un passeggero e quale potrebbe essere il loro potere di spesa e cosa li spinge ad acquistare. Pochissime compagnie aeree sono lontanamente vicine ad avere l'intelligenza necessaria per personalizzare i prezzi per i passeggeri che non sono membri dei loro programmi fedeltà e l'intelligenza artificiale è la risposta», continua l’editoriale rispondendo ai sospetti espressi da Palazzo Chigi.

