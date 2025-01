I preti sposati: «Fateci celebrare» 

Ischia. Sarà il vescovo di Ischia, monsignor Carlo Villano, a celebrare oggi la messa domenicale a Barano. Da giorni nell’isola si solo della storia d’amore tra il parroco, don Antonio, e una parrocchiana sposata e con figli. Intanto sul caso interviene il Movimento internazionale dei sacerdoti sposati, fondato da don Giuseppe Serrone. «La crisi dei preti - sottolinea il movimento - è altissima nella Chiesa cattolica. Il Papa potrebbe intervenire ma di fatto mantiene una situazione di stallo teologico e pastorale». Eppure «i preti sposati con le loro famiglie potrebbero essere una grande ricchezza per la Chiesa. Potrebbero essere riaccolti con un provvedimento canonico del Papa a servizio attivo pastorale nelle chiese senza prete o in servizi diocesani». Infatti «i preti sposati con regolare percorso di dimissioni, dispensa e matrimonio religioso, rimangono sacerdoti per sempre. La dispensa ottenuta per il matrimonio non annulla il sacerdozio. Potrebbero essere richiamati in servizio attivo».

