I presunti sabotaggi al traffico dei treni: indaga l’Antiterrorismo 

Roma. Sui presunti sabotaggi cristallizzati dal Gruppo Fs in una denuncia toccherà ai magistrati dell’antiterrorismo di Roma fare verifiche e accertamenti. L’incartamento di due pagine inviato nelle scorse settimane dalla Società alla Digos è stato affidato al pool di pm che a piazzale Clodio si occupa dei reati contro il terrorismo. Nell’esposto vengono elencati una serie di episodi definiti «altamente sospetti» e vengono forniti orari e luoghi dove si sono verificati «alcuni problemi, il tipo di guasti e la loro frequenza».

Tra i casi citati e finiti all’attenzione degli inquirenti anche l’incendio doloso appiccato, il 28 novembre scorso, da due soggetti in un’area della Italferr, nella zona di Colli Aniene, che ha causato il danneggiamento di 16 auto e di un furgone della società che si occupa anche della realizzazione di gare di appalto e attività di project management per grandi investimenti infrastrutturali del Gruppo Fs. La tesi dei denuncianti è quella che qualcuno abbia preso di mira volontariamente la rete ferroviaria per creare caos e disagi.

Nei giorni scorsi è spuntato un video che testimonierebbe un tentativo di sabotaggio avvenuto l'11 gennaio alla Stazione Milano Centrale. Nel filmato è visibile un individuo che cammina sulla linea dei binari. Dopo pochissimo le telecamere registrano il passaggio di un convoglio e in concomitanza un bagliore. Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, nel corso dell’informativa alla Camera ha parlato di una «preoccupante escalation».

