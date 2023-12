I presepi illuminano le festività  

Desulo entra nel pieno dell'aria natalizia, con la comunità vestita a festa, fra presepi rionali e eventi. Sabato nel rione di Asuai inaugurazione del presepe della natività realizzato dall’Associazione San Sebastiano, prodigatasi anche all’installazione di 12 allestimenti che rievocano la storia del paese. E all’evento, che ha richiamato la partecipazione di tanti curiosi, non sono mancati i balli della tradizione e momenti di convivialità.Ma è grande anche l’impegno dell’associazione Sant’Antonio Abate, che nel sagrato della Parrocchia ha realizzato un ulteriore presepe e del Centro commerciale naturale, impegnato in quello antistante il Municipio. Dove mercoledì 13 verrà illuminato l’albero di Natale e inaugurati i caratteristici mercati natalizi in programma fino all’Epifania. Soddisfatto il sindaco Gian Cristian Melis: «Tutta la comunità si è impegnata insieme alle associazioni e al Cnn affinché il paese potesse vestirsi a festa».

RIPRODUZIONE RISERVATA