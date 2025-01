I presepi diventano un’attrattiva turistica 

Per tutto il periodo delle festività sono stati un’attrattiva per la comunità e i suoi ospiti. Quella del presepe in piazza e in chiesa è una tradizione a Lotzorai radicata da anni, con il coinvolgimento di decine di persone che mettono a disposizione arte e maestria. Per rappresentare la nascita del Bambino Gesù sono state ricreate case, strade, fuochi, ruscelli e la Sacra famiglia, insieme ad altri personaggi e animali nel sagrato della chiesa di Santa Barbara a Donigala e nella parrocchiale intitolata a Sant’Elena imperatrice. Nella chiesetta di via Is Orrosas, dirimpetto la strada per il mare, la Natività è stata allestita da un quartetto rosa: a curare il presepe Patrizia Puddu, Vanda Mucaria, Rosa Chironi e Simona Collu che l’hanno realizzato celebrando la tradizione sarda con personaggi vestiti con abiti di Bari Sardo, Baunei, Lotzorai, Talana, Tertenia, Tortolì, Triei, Urzulei e Orune. In stile popolare la rappresentazione della Natività nella chiesa parrocchiale. La creazione porta la firma del Gruppo presepe che, anche quest’anno, ha confermato la dedizione verso un’arte che appassiona uomini e donne di ogni età. Le iniziative sono state salutate con favore anche dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Cesare Mannini. (ro. se.)

