I precari a vita del Teatro lirico 

Preoccupazione per i lavoratori del Teatro lirico che venerdì sera, prima della loro esibizione al Parco della Musica, hanno incontrato alcuni esponenti del Pd sardo. In prima linea la consigliera comunale Camilla Soru, firmataria di un’interrogazione al sindaco Paolo Truzzu. C’erano il senatore Marco Meloni, che porterà la vertenza a Roma, e il segretario provinciale, Jacopo Fiori. In prima fila a raccontarsi, con le loro paure e angosce, i precari del teatro che lavorano nell'orchestra, nel coro, nella sartoria, nel trucco e parrucco e aspettano da anni un concorso pubblico, per stabilizzarsi o mettersi in gioco.

Massimiliano Coni, professore dell’orchestra, lavora come precario ininterrottamente dal 2007. «Ho superato in teatro sei selezioni pubbliche», racconta, «ma ancora non mi è riconosciuto il diritto alla chiamata. Ora dovrò ripetere la selezione, sempre per un contratto da precario». C’erano anche Barbara e Francesca Spiga, non stabilizzate dal 2000: «Negli ultimi anni abbiamo avuto ruoli di responsabilità in sartoria, ma di contratto stabile non si parla». Stessa situazione per Anastasia Mela, giovane mamma single, precaria dal 2002: «La banca mi nega il mutuo perché è richiesto un contratto di lavoro stabile», dice scoraggiata. Ancora, Loredana Chiaberge, sarta dal 2012: «Mi rinnovano l’incarico con tanti contratti brevi, ma li attendo con ansia fino al giorno prima del nuovo lavoro». E tanti altri lavoratori, tra cui i tanti precari di più recente assunzione attendono di potersi – finalmente – esprimere.

«Chiederemo al sindaco perché sia stata annullata la stagione estiva decentrata, nonostante i comuni interessati fossero pronti ad accoglierla, e anche perché non siano state ancora avviate le selezioni per posti vacanti e se c'è l'intenzione di bandire il concorso interno entro il 31 dicembre», ha annunciato Camilla Soru.

Il senatore Marco Meloni è pronto a seguire in la vicenda in Parlamento, anche con la capogruppo Pd in commissione Cultura alla Camera, Irene Manzi: «Il Teatro lirico è l’istituzione culturale di maggior rilievo in Sardegna. La mancata stabilizzazione dei lavoratori precari, della realizzazione delle opere di decentramento con l’impossibilità, per molte maestranze precarie, di prestare il loro servizio durante il periodo estivo è davvero preoccupante».

