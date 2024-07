I poveri rinunciano a curarsi 

«La situazione nel nostro territorio è drammatica: liste d’attesa infinite, blocco delle prenotazioni per alcune specialità e per tanti altri problemi mai risolti. L’assessore alla Sanità venga a rendersi conto di persona». Francesco Nieddu, coordinatore del Comitato per la tutela della salute del Marghine, annuncia la ripresa delle iniziative per richiamare l'attenzione di Regione e Asl. Perfino dai privati convenzionati vengono accettate solo prenotazioni a pagamento.

La denuncia

«La conseguenza – dice Nieddu – che molti cittadini rinunciano alle cure, per la impossibilità di sostenere le spese. Segnaliamo positivamente solo qualche campagna di prevenzione, comunque lontana dal necessario». Il Comitato ribadisce la necessità di attuare novità organizzative anche nel distretto di Macomer, in attuazione delle indicazioni contenute a livello nazionale e regionale. «Nel nostro distretto – è scritto nella nota del Comitato – si potrebbero avviare, anche in via sperimentale, forme nuove di riorganizzazione dei servizi, utilizzando al meglio le risorse umane e materiali, implementandole e potenziandole, per i malati cronici, per le guardie mediche, per l'infermiere di comunità, per la telemedicina non solo per i medici, ma anche per il personale tecnico e amministrativo». Per il Comitato serve avviare un ragionamento fattivo con tutto il personale, con le associazioni dei malati e del volontariato e adottare al riguardo provvedimenti concreti da parte della Asl. «Il ruolo e l'iniziativa dei sindaci è fondamentale – dice Francesco Nieddu – il nostro comitato è a disposizione per fare la propria parte».

Il paradosso

Le linee guida sono state riassunte in due documenti. Le questioni, tuttavia, finora sono rimaste inascoltate. Anche sulle visite specialistiche al poliambulatorio distrettuale, vengono segnalate poche presenze di pazienti in diversi giorni della settimana, con sale d'attesa pressoché deserte. Questo potrebbe significare personale sanitario sotto utilizzato. Il Comitato chiede un confronto continuo e serrato sulle problematiche col nuovo presidente del distretto. Il presidente Riccardo Uda, (sindaco di Macomer) chiosa: «Le criticità le conosciamo. Occorre vedere come affrontarle. Tutti insieme». Se ne parlerà nella Conferenza territoriale socio sanitaria, convocata a Nuoro per il 22 luglio.

RIPRODUZIONE RISERVATA