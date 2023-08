«I poveri mangiano meglio»: bufera su Lollobrigida 

«In Italia abbiamo un'educazione alimentare interclassista: spesso i poveri mangiano meglio, perché comprano dal produttore e a basso costo prodotti di qualità». Parole che non passano inosservate, quelle del ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, al Meeting di Rimini. L’opposizione lo sommerge di critiche: «Io mi occupo soprattutto di quegli italiani che fanno fatica a fare la spesa, e sono tanti. Non c'è neanche bisogno delle parodie quando c'è un governo che vive su un altro pianeta», osserva la segretaria del Pd, Elly Schlein, dalla festa dell'Unità di Bologna. Stessa reazione dei Cinquestelle: il capogruppo in commissione Agricoltura alla Camera, Alessandro Caramiello, giudica le parole di Lollobrigida « intollerabili, il ministro è inadeguato». Ironico l'ex ministro del Lavoro, Andrea Orlando: «Ecco perché hanno tolto il reddito di cittadinanza: bisogna fare qualcosa per i ricchi che, poveretti, mangiano male».

Per il ministro scende in campo il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Tommaso Foti: «Orlando finge di non capire: in Italia, spesso spendere meno significa ricercare prodotti, accorciando le filiere rivolgendosi ai produttori che ne realizzano mediamente di ottima qualità, come ha detto Lollobrigida».

Intanto, lunedì ci sarà il primo Consiglio dei ministri dopo la pausa estiva, e sette giorni più tardi Giorgia Meloni terrà una riunione di maggioranza indicando le linee guida della manovra. La premier ha lasciato la masseria di Ceglie Messapica e concluso le vacanze in Puglia. Ha dato un ritocco alla sua squadra, promuovendo la sorella Arianna a capo della segreteria politica con la responsabilità delle adesioni a FdI, e affidando a Giovanbattista Fazzolari, già sottosegretario all'attuazione del programma, il compito di tenere allineata e coordinata la comunicazione fra gli uffici della presidente del Consiglio, di Palazzo Chigi, del governo e del partito. Una doppia mossa varata a inizio agosto, assieme alla ristrutturazione dei dipartimenti di FdI, ma emersa ora grazie a un articolo de Il Foglio. Di fatto, spiega Giovanni Donzelli, «si formalizza il ruolo che già stava ricoprendo Arianna Meloni», che è anche moglie del ministro Francesco Lollobrigida.

