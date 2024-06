I poteri curativi delle parole E a Villa Fanny  ieri è nato il Caffè dell’arte 

I tappeti sul prato, i cuscini colorati, un pianoforte e le lanterne. E poi una parola magica, Abracadabra. Ieri sera al Caffè dell’arte di Villa Fanny, storico dimora e hotel di Cagliari nel quartiere Stampace, in via Don Bosco, il nome benefico che curò Caracalla, imperatore romano, ha protetto gli ospiti del primo di un ciclo di eventi dedicato all’arte e alla natura.

L’atmosfera

Accomodate sui tappeti persiani, intorno a Cristina Muntoni, direttrice artistica del Caffè, con le note di Andrea Granitzio e la voce di Alice Marras, le persone hanno officiato il rito curativo delle parole, a cominciare da quella che s’incontra fin da bambini, e che potrebbe essere la contrazione di una frase ebraica: «ha brachah dabarah», ovvero «nome del benedetto». La parola magica per eccellenza, osserva Muntoni, che l’ha usata per intitolare il libro cui ha ispirato l’incontro, scritto insieme con Alberto Priori, ordinario di neurologia all’Università degli studi di Milano, pubblicato da Milano University Press. Le parole hanno un potere curativo, afferma la direttrice dell’Accademia di Arteterapia di Cagliari, docente di medicina narrativa. Le preghiere, i mantra, i canti, le ninna nanne, le formule rituali sono atti terapeutici, che variano da cultura a cultura, ma sono praticati in tutto il mondo.

Nel giardino

Nel giardino di Villa Fanny, hanno espresso la loro potenza i canti vedici intonati da Marras, jazzista e compositrice, accompagnati al pianoforte da Granitzio, direttore artistico dei progetti delle Pietre Sonore della Fondazione Sciola. Insieme a quelli di Ildegarda von Bingen, monaca vissuta nella Germania del 1200, santa e dottore della chiesa, che scriveva vere e proprie ricette mediche con le piante e le pietre. Cura e guarisce la parola pronunciata, ma pure la parola scritta, afferma Muntoni, che ha mostrato alcune tecniche di calligrafia sino-giapponese. Il gesto di tracciare un segno con il pennello su un foglio è una forma d’arte che impone pazienza e concentrazione. La traccia d’inchiostro cambia a seconda degli strumenti che si usano, o del supporto cartaceo. Ci vogliono silenzio, raccoglimento e intimità per scrivere. Bisogna fermarsi e prendere tempo, anziché rincorrerlo, come facciamo abitualmente. La lentezza è un valore come lo è nutrire la parte spirituale che c’è in ciascuno di noi, secondo Lucina Cellino, proprietaria di Villa Fanny, che ha ideato la rassegna di eventi del Caffè d’arte insieme con Muntoni. «I nostri ospiti amano il buon cibo e cercano riposo dalle fatiche di ogni giorno. Era importante dare loro anche uno spazio per condividere interessi culturali, intrecciare relazioni, scambiarsi impressioni sull’arte, il cinema o la letteratura». In omaggio alla madre, Fanny Silesu Cellino, a cui è intitolato l’hotel aperto nel 2016, Cellino intende ricreare le atmosfere dei salotti letterari apprezzati dal genitore. Se i prossimi appuntamenti sono su prenotazione, il suo desiderio è fare del Caffè un centro culturale di riferimento per la città, aperto e frequentato ogni giorno.

Prossimi incontri

Al momento sono in programma: “Il rito della notte di San Giovanni", il 23 giugno, in cui si celebra il solstizio e il potere delle piante con una pratica dolce di yoga e le campane tibetane; il cinema sotto le stelle il 21 luglio; “La cena delle dee” il 12 settembre; “La cena di Agata Christie” il 31 ottobre; “Alchimia” il 22, 23 e 24 dicembre, mentre il 13 ci sarà “Santa Lucia, il rito della luce”.

