I posti a scuola non bastano, bimbi costretti a cambiare istituto 

Mesi fa avevano partecipato all’Open Day rimanendo affascinati dall’offerta formativa della scuola al punto da iscrivere i loro bambini all’istituto. Giorni fa la spiacevole sorpresa: per loro ora non c’è più spazio. La scuola non potrà più istituire tre classi, ma solo due.

A protestare sono i genitori dei piccoli che erano stati iscritti alla sezione dell’Infanzia dell’istituto “Deledda Pascoli”. Avevano scelto quella scuola sposandone l’offerta formativa: «Invece siamo venuti a sapere pochi giorni fa - racconta una delle mamme, Annalisa Pilo – che, nonostante i numerosi iscritti, non verrà formata la terza classe per ragioni economiche, e lo scopriamo solo ora a distanza di mesi dall’iscrizione». La decisione non è della dirigenza scolastica: «La decisione è della Regione – spiega l’assessore alla Pubblica istruzione Antonietta Melas – che supponiamo abbia dirottato quei fondi in altri contesti scolastici: premesso che ogni offerta formativa delle scuole carboniensi è valida, però quei genitori hanno fatto una precisa scelta da rispettare». I genitori hanno inviato una lettera all’Ufficio scolastico regionale: invita a rivedere le decisioni. La vicenda ha da subito coinvolto anche i sindacati: le segreterie di categoria di Cgil (Silvia Messori), Cisl (Arianna Sabiu) e Uil (Giuseppe Corrias) hanno a loro volta chiesto formalmente all’Ufficio regionale di “conferire la terza sezione dell’Infanzia al Deledda Pascoli”. (a. s.)

