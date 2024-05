I posteggi per la processione 

Nove posteggi temporanei per il commercio su aree pubbliche sono stati messi a disposizione dal Comune di Guspini in occasione della tradizionale processione in onore di Sant’Antonio da Padova, proveniente da Arbus e diretta a Sant’Antonio di Santadi, che si terrà sabato 15 e martedì 18 giugno. I posteggi disponibili saranno sei nel settore alimentare (automarket) e saranno collocati in via Gramsci, nei pressi dei Giardini Pubblici. Un altro posteggio in via Santa Maria all’angolo con via Matteotti è dedicato al settore alimentare per la vendita di torroni e dolci tipici, trasferito per l’occasione in piazza IV Novembre. Inoltre, è previsto un posteggio in via Mazzini, di fronte all'edicola adiacente alla farmacia, riservato al settore alimentare per la vendita di torroni e dolci tipici. il regolamento comunale per il commercio nelle aree scoperte prevede anche uno stallo, in piazza XX Settembre, riservato alla vendita di oggetti sacri. ( g. g. s. )

