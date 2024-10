I post di fan e colleghi Il racconto del tumore quella sera a Videolina  

Mario Fabiani era molto amato. La notizia data di prima mattina da unionesarda.it ha lasciato sgomenti tutti i suoi fan, le numerose ammiratrici, i colleghi, i tifosi del Cagliari. Centinaia di persone, toccate negli anni dalle canzoni di Mario e dal suo essere galantuomo, che hanno sentito la necessità di ricordarlo sui social.

Giuliano Salis (gigante della musica) pubblica una rara immagine: «Questa foto del 1968 è del primo gruppo musicale I Pop dove Mario Fabiani ha suonato». Franco Montalbano (altro grande musicista) lo ricorda postando il video di un concerto. La cantante Maria Giovanna Cherchi pubblica un cuore spezzato. La band Dorian Gray : «La sua musica ha attraversato almeno quattro decadi, tracciando una linea tra la figura del cantante pop nella sua accezione più conosciuta, rendendola accessibile, familiare». Ivano Conca, per anni alla guida di Radiolina, ricorda come in radio e a Videolina «fosse di casa». Così Massimiliano Medda rammenta le trasmissioni in cui era ospite negli studi di viale Marconi (per simpatici sketch) e in piazza L’Unione Sarda quando aveva raccontato al pubblico la malattia, il tumore. Il discografico Michele Palmas : «Lo saluto come faceva lui con me le volte che ci siamo incontrati sui palchi… Ciao amicone». Il rocker Joe Perrino : «Ai tempi dei Mellowtones gli facevamo il verso in concerto e non si era mai offeso, un signore». La scrittrice Carmen Salis : «Una bella persona oltre che un professionista». L’attore Fabio Marceddu : «Una luce, un artista, un cantore della Sardegna». Emerge l’animo gentile di Fabiani: «Nei pomeriggi estivi nella sua casa a Santa Margherita, attivava l’impianto stereo e cantava attirando tantissimi che si avvicinavano per ascoltarlo», Alessandro Porcheddu . «Grazie per averci fatto sognare», Anna Paola Demelas. «Le sue bellissime canzoni mi hanno accompagnato negli anni dell’adolescenza», Maria Assunta Masili.

