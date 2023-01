«I post del farmacista diffamano Nizzi» 

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il post con la foto di Settimo Nizzi (insieme a due agenti della Polizia locale destinatari di un encomio) accompagnata da una didascalia che allude a Matteo Messina Denaro. L’ultimo di una lunghissima serie di contenuti comparsi sui social che, da ieri mattina, sono all’attenzione della Procura della Repubblica. Il sindaco di Olbia si è costituito parte civile contro il presunto autore dei post, il farmacista olbiese Antonio Lupacciolu. Ma ieri, davanti al giudice del Tribunale di Tempio Maria Gavina Monni, il legale di Nizzi, Pietro Carzedda, non solo ha formalizzato la costituzione in giudizio, ma ha anche depositato una corposa memoria con decine di post, definiti diffamatori, successivi a quelli indicati nel capo di imputazione. Insomma, nuovi fatti che si aggiungono a quelli oggetto del processo aperto per il reato di diffamazione.

I fotomontaggi

Nel “dossier” consegnato al giudice e al pm ci sono anche fotomontaggi dal contenuto osceno che prendono di mira il primo cittadino. Il legale di Nizzi ha detto in aula: «La condotta diffamatoria non si è mai fermata ed è andata avanti anche successivamente alla data dei fatti indicati nel capo di imputazione». Il difensore di Lupacciolu, l’avvocata Immacolata Natale, si è opposta alla acquisizione del materiale, sostenendo che si tratta di documentazione che non riguarda il fascicolo a carico del farmacista. Ma ora tutto è al vaglio del Tribunale.

Persecuzione via social

I fatti segnalati ieri alla pm Franca Cabiddu ora saranno valutati anche dalla Procura. Stando alla ricostruzione dell’avvocato Pietro Carzedda non si tratta di condotte sporadiche ma di una azione che va avanti da anni, con pubblicazioni frequentissime su una pagina Faceboook con oltre 4mila follower, quasi al limite della persecuzione via social. Il processo iniziato ieri riguarda alcuni post pubblicati nel 2019, ma in Procura ci sarebbero altre denunce e altri fascicoli, sempre sulla stessa vicenda. Il giudice ha fissato un’udienza a maggio per sentire Settimo Nizzi e la persona denunciata. Per la parte civile non ci sono dubbi: i presunti post diffamatori sono tutti riconducibili al farmacista, al giudice sono stati indicati anche i dati tecnici della pagina Facebook “incriminata”. Conclusa l’udienza, il sindaco di Olbia e il suo legale non hanno voluto rilasciare dichiarazioni.