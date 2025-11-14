«I porti sardi cresceranno ancora» 

«Accordi di programma con i Comuni», «attenzione ai mercati internazionali», «sostegno all’economia verde e circolare», così come «alla cura e alla crescita dell’occupazione in banchina». E poi «formazione specialistica», nonché «spinta al turismo crocieristico e alla nautica». È questo il programma in punti di Domenico Bagalà, nuovo presidente dell’Autorità Mare di Sardegna (AdSp), che governa il sistema degli scali marittimi sardi (ad agosto era stato nominato commissario straordinario).

Linea d’azione

Bagalà, 58 anni, ingegnere, parla di «visione strategica e sinergica», a partire dal «dialogo costante con le altre Amministrazioni e gli enti del territorio. Un percorso in parte già iniziato, dalla seconda metà di agosto, con un’intensa attività di sopralluoghi nei porti per proseguire l’iter di approvazione del Documento di programmazione strategica di sistema (Dpss)». Dice il nuovo presidente: «L’azione di governance dell’AdSp sarà caratterizzata da decisioni basate su studi relativi al settore produttivo regionale e analisi geopolitiche dei mercati trasportistici internazionali, fondamentali per i processi di marketing intelligence e di business scouting, mirati all’attrazione di nuovi traffici derivanti dall’attività di rientro delle produzioni dall’estero e dall’accorciamento della catena logistica. Particolare attenzione sarà dedicata al rilancio dei contenitori nella nuova combinazione ro-ro/lo-lo, orientata ai mercati del Nord Africa».

La direzione

Sul fronte passeggeri, è programmata «una spinta ulteriore alla crocieristica, all’indomani dell’attivazione dei nuovi collegamenti aerei, fra tutti l’Olbia-New York. Un nuovo mercato che potrebbe gradualmente conquistare l’Isola, anche attraverso specifici pacchetti». Bagalà parla di «azione che, se supportata, potrà dare slancio deciso al tanto ricercato salto di qualità dell’home port negli scali maggiori». L’Autorità vuole anche «sviluppare ulteriormente il segmento delle crociere culturali di lusso nei porti con minore accessibilità infrastrutturale, ma con grande potenziale escursionistico».

Gli interventi

Nel Piano del presidente non manca «un nuovo ciclo di infrastrutturazione che, ai già avviati terminal ro-ro di Cagliari, Centro servizi di Oristano e antemurale di Porto Torres, vedrà aggiungere interventi strategici nei porti di Olbia, Golfo Aranci, Santa Teresa, Arbatax, Oristano, Portovesme e Sarroch–Porto Foxi. La governance dell’AdSp – è la sottolineatura di Bagalà – sarà improntata soprattutto sul sostegno a tutte quelle politiche ambientali ed energetiche che abbattono le emissioni inquinanti e creano nuovi hub per il gnl e altri carburanti alternativi». Attenzione anche per «soluzioni alternative nella gestione dei materiali di escavo, in un’ottica di economia circolare e green. Senza trascurare il già avviato processo di digitalizzazione dell’operatività portuale». Infine «l’azione sinergica tra le numerose portualità turistiche isolane per dare nuova linfa sia al comparto turistico diportistico sia a quello fiorente della cantieristica, con la Sardegna candidata a diventare il primo hub del Mediterraneo per assistenza ai segmenti mega e giga yacht», ha concluso Bagalà.

