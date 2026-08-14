I porti con Linea Blu 

Nella puntata in onda oggi, alle 14, su Rai1 di "Linea Blu - Porti d'Italia", il viaggio di Donatella Bianchi (nella foto) e Livio Beshir, proseguirà in Toscana, a Marina di Carrara. Il percorso di Donatella Bianchi prenderà il via dal mare, in navigazione al confine tra Toscana e Liguria, da Punta Bianca verso Bocca di Magra, alla scoperta di un litorale caratterizzato a nord da imponenti falesie calcaree e calette ciottolose e a sud dalle ampie spiagge sabbiose in continuità con la Versilia. Nel Porto di Marina di Carrara, mostrerà la movimentazione di merci e carichi speciali, come l'imbarco dei marmi delle Alpi Apuane, che da questo scalo salpano per raggiungere tutto il mondo. Livio Beshir dal Molo di Ponente illustrerà gli interventi di riqualificazione e le prospettive dello scalo marittimo tirrenico.