I poliziotti consegnano all’arcivescovo Baturi l’olio prodotto dagli ulivi nei terreni di Capaci 

L’olio ricavato grazie agli ulivi piantumati nel “giardino della memoria", dove il 23 maggio 1992 avvenne la strage di Capaci, è arrivato anche a Cagliari: ieri mattina il vicario del questore di Cagliari, Angela Cannavale, ha donato all’arcivescovo Giuseppe Baturi, l’olio prodotto dall’associazione “Quarto Savona 15” (nome della sigla radio utilizzata dall’equipaggio della scorta del Giudice Falcone). Una rappresentanza della Polizia di Stato e il cappellano della stessa Polizia, don Eugenio Cocco, hanno consegnato l’olio durante un incontro nella Cattedrale. L’olio verrà consacrato nel corso della messa crismale della Settimana Santa ed utilizzato come olio santo per le celebrazioni liturgiche.

La stessa iniziativa si è svolta, sabato scorso, a Iglesias: una rappresentanza del commissariato iglesiente, accompagnata dal cappellano ha consegnato un’ampolla dell’olio all’amministratore apostolico della Diocesi di Iglesias, il cardinale Arrigo Miglio.

Le cerimonie hanno coinvolto tutte le questure e le diocesi del territorio nazionale, si inseriscono tra le manifestazioni organizzate per ricordare le vittime della mafia, in vista del 31esimo anniversario delle stragi di Capaci e di via d’Amelio, in cui persero la vita i giudici Giovanni Falcone con Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e i poliziotti incaricati della loro scorta, tra cui l’agente Emanuela Loi. Nel luogo in cui avvenne l’attentato del 23 maggio 1992, sorge un giardino curato dall’associazione “Quarto Savona 15”, animata da Tina Montinaro, vedova del capo scorta Antonio Montinaro. Ogni piante di ulivo è dedicata ad una persona delle istituzioni caduta per mano mafiosa. (m. v.)

