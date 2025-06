I Poggi: basta fango su Chiara, siamo disgustati 

Garlasco. Il circo mediatico costruito attorno all'omicidio di Chiara Poggi è diventato insostenibile, soprattutto per i suoi genitori. Mamma Rita e papà Giuseppe sono «disgustati dalle affermazioni fatte in questi giorni dalle varie trasmissioni televisive. Si continua a infangare la memoria di nostra figlia». E ciò con un susseguirsi di «illazioni su una ragazza che non può» replicare, «ricostruzioni romanzesche, insinuazioni in totale dispregio della realtà» che, al contrario, testimonia di una giovane donna «pulita e semplice».

Dolore infinito

Non riesce più a trattenere il dolore la madre di Chiara, brutalmente uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco da qualcuno che lei conosceva bene. Per l'omicidio è stato condannato definitivamente a 16 anni di carcere il suo fidanzato, Alberto Stasi, ma ora il caso è stato riaperto per la terza volta e i fari sono puntati ancora su Andrea Sempio, l'amico del fratello della vittima.

La nuova indagine della Procura di Pavia ha però avuto come effetto di inondare l'etere e le edicole con notizie «incontrollate» e «diffamatorie» al punto da costringere i familiari della 26enne assassinata, con gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, a sporgere una raffica di denunce. L'ultima perla, hanno spiegato in una nota i due legali, è l'aver «adombrato una presunta relazione sentimentale di Chiara con un “uomo adulto” utilizzando a tal fine dichiarazioni» di anni addietro «di una persona deceduta e all'epoca ritenute del tutto false». Perché la verità, assodata e certificata da qualsiasi atto giudiziario, e ora quasi gridata dalla signora Rita, è che sua figlia «non aveva segreti e non aveva amanti. Non aveva due telefoni. È grave che si facciano illazioni su una ragazza che non può difendersi».

Più di un assassino?

In questo clima i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano, coordinati dai pm pavesi, stanno portando avanti le indagini per far luce su una ipotesi che, da quel che emerge, sposa la tesi della difesa di Stasi offrendo, inconsapevolmente, materiale su cui esercitare fantasie “stravaganti”. Per loro sarebbe Sempio uno dei colpevoli e avrebbe agito con uno o più complici. Una ricostruzione, questa, di cui si è convinti, tanto che si stanno cercando i riscontri con la rilettura di tutti gli elementi raccolti nelle indagini precedenti, ritenute lacunose e in certi casi affrettate.

RIPRODUZIONE RISERVATA