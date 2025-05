I Poggi «basiti» Il legale: sui fatti c’è una sentenza 

Garlasco. «Ancora una volta basiti», Giuseppe e Rita Poggi assistono dalla loro casa in via Pascoli all’ennesimo via vai di forze dell’ordine, magistrati e giornalisti. A quasi 18 anni, l’inchiesta sull’omicidio della figlia Chiara sembra non volersi chiudere. Eppure una sentenza definitiva c’è, e lo ricordano entrambi ogni volta che possono: Alberto Stasi «è un condannato in via definitiva. Ci sono delle sentenze e non dovrebbe esprimere dei pareri. Fino adesso è lui il condannato», ha detto Rita Poggi nell’intervista di venerdì a “Quarto Grado”. I Poggi non credono al coinvolgimento di Sempio e il loro legale Francesco Compagna è netto: «Il nostro ordinamento attribuisce alle Procure un amplissimo potere in fase di indagini ma non per questo gli inquirenti possono collocarsi al di sopra della giurisdizione ignorando quanto accertato in un giusto processo, valorizzando - a distanza di quasi 20 anni - delle ipotesi stravaganti e creando in tal modo i presupposti per una loro immediata diffusione sugli organi di stampa».

