“I poeti ci educano” giovedì notte a Perdasdefogu  

Il piccolo rione di Perdasdefogu, Sa prassa di Giuanni Spanu, giovedì dalle 21, ospita è la nona edizione di “Aspettando San Lorenzo”, una serata interamente dedicata alla poesia. Le voci che arrivano fino alle stelle sono quelle dei lettori che recitano liriche in tutte le lingue del mondo. Chiunque infatti può scegliere un componimento a piacere e condividerne la lettura in piazza.

Durante la serata saranno presenti i poeti Michela Ridolfi con la raccolta “Poesie scelte” (Corsa editore), e Riccardo Massole con il nuovo libro “Naufragi e albe” (Bertoni editore). Un videomessaggio della poetessa di Antonella Anedda sarà mostrato al pubblico. Coordineranno la serata la poetessa Anna Cristina Serra e Giacomo Mameli. Il commento alla serata dal titolo “I poeti ci educano” sarà affidato al professor Piero Carta, già preside del liceo Armando Businco di Jerzu. L’antico vicinato ogni anno si trasforma in un salotto letterario. Parole, rime, riflessioni, per un appuntamento, organizzato dalla Pro Loco foghesina, capace di creare il senso di comunità anche attraverso la cultura. Si apre, come di consueto, col X agosto di Giovanni Pascoli e si chiude col Canto Notturno di un pastore errante dell’Asia di Giacomo Leopardi. Le musiche sono a cura dell’organettista ovoddese Pierpaolo Vacca. (Francesca Lai)

